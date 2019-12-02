200 мільйонів гривень на житло для ветеранів АТО: Зеленський повідомив деталі

Президент Володимир Зеленський у традиційному влозі розповів про запуск програми виділення коштів на житло для ветеранів АТО та їхніх родин.

Президент також додав, що влада і надалі шукатиме більше грошей для купівлі квартир для ветеранів війни на Донбасі.

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За його словами, минулого місяця було виділено 300 мільйонів гривень. Зеленський наголосив, що квартирами були забезпечені близько 950 родин.

Глава держави уточнив, що ця програма діє не лише для ветеранів АТО, а й для переселенців з окупованого Донбасу.

Відзначимо, що у жовтні цього року при Міністерстві у справах ветеранів створили раду родин загиблих на Донбасі військових.

Згідно з наказом, головою ради призначено дружину загиблого воїна, Героя України Ірину Міхнюк, яка має обрати та запропонувати міністерству решту членів ради.

Що відомо про ініціативу створення ради родин ветеранів?Розмова про створення ради сімей загиблих військових при міністерстві ветеранів відбулася під час зустрічі Зеленського з родичами загиблих у День захисника України . Тоді президент та міністерка фінансів підтримали ініціативу та пообіцяли створити дорадчий орган.



Крім того, на зустрічі обговорювалися питання вдосконалення закону про ветеранів війни, а також низка інших ініціатив.