2021 год завершается на положительной ноте

Заканчиваем 2021 год на положительной ноте! Объем инвестиций украинских граждан в ОВГЗ поставил очередной рекорд – 25 миллиардов гривен. Далі читайте українською.

Зростання за рік майже у 2,5 раза! Нагадаю основні переваги ОВДП перед звичними банківськими депозитами.

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Переваги ОВДП перед депозитами

Значно вища дохідність за ОВДП: 12% – 13% проти 8% – 10% у банках у гривні; 2,5% – 3% проти 0,1 – 1,5% у доларах США. Гарантія держави на всю суму ОВДП проти 200 тисяч гривень у банках.

За словами Козака, ОВДП – значно вигідніше, ніж банківські депозити / Фото з архіву сайту 24 каналу

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Відсутність будь-яких податків на дохід за ОВДП проти 18% + 1,5% за банківськими депозитами.

При цьому обсяг депозитів громадян у банках близько 700 мільярдів гривень, з них строкових – 316 мільярдів гривень.

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