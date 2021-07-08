Преимущественно отказы во въезде связаны с карантинными ограничениями, которые касались иностранцев. Они приехали в Украину из стран, где были вспышки и распространение COVID-19, и не имели необходимых документов для въезда.

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Среди тех, кому не позволили пересечь границу, больше всего граждан России – 2818 человек. Показатель увеличился по сравнению с 2020 годом на 2,7 раза. Кроме того, все чаще отказывали гражданам следующих стран:

Молдовы;

Турции;

Польши;

Румынии;

Беларуси;

Германии.

Возросло количество незаконных мигрантов

Не пропускали через границу людей в авиационных пунктах пропуска. Это 62,1% от общего количества. А также на границах с Россией, Молдовой и Беларусью.

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У Госпогранслужбы отметили, что среди непропущенных выросла доля потенциальных незаконных мигрантов – с 2270 человек за первое полугодие 2020 году – до 4058 человек в 2021 году. Здесь снова первое место принадлежит россиянам – 1236 граждан.