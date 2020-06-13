С 12 июня иностранцы могут пересекать украинскую границу. Но часть из низ обязана отправиться на обязательную обсервацию. Хотя есть и те, кто может этого избежать.

Для начала стоит отметить, что для въезда на территорию Украины, иностранцам следует иметь страховой полис, который будет покрывать расходы на лечение COVID-19 и обсервацию. Об этом сообщает МВД Украины.

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Основанием для обсервации является пересечение государственной границы лицом, прибывшая из государства или являющимся гражданином (подданным) государства со значительным количеством больных COVID-19.

Государствами со значительным количеством больных COVID-19 считаются те, в которых количество активных случаев заболевания COVID-19 составляет более 40 человек на 100 тысяч населения.

Кто из иностранцев может избежать обсервации

Обсервации не подлежат:

граждане (подданные) государств со значительным количеством больных COVID-19, которые не находились на территории этих государств в течение последних 14 дней,

работники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и члены их семей,

водители и члены экипажа грузовых транспортных средств,

члены экипажей воздушных и морских, речных судов,

члены поездных и локомотивных бригад,

участники внешнего независимого оценивания вместе с одним лицом, которое сопровождает каждого из них, если нет оснований полагать, что они были в контакте с больным COVID-19 лицом.

Также обсервации не подлежат лица, давшие согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Дій вдома".