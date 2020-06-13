З 12 червня іноземці можуть перетнути український кордон. Але частина з низ зобов'язані відправитися на обов'язкову обсервацію. Хоча є й ті, хто може цього уникнути.

Для початку варто відзначити, що для в'їзду на територію України, іноземцям слід мати страховий поліс, який покриватиме витрати на лікування COVID-19 та обсервацію. Про це повідомляє МВС України.

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Підставою для обсервації є перетин державного кордону особою, яка прибула з держави або є громадянином (підданим) держави зі значним поширенням COVID-19.

Державами зі значним поширенням COVID-19 вважаються ті, в яких кількість активних випадків захворювання на COVID-19 становить більше ніж 40 осіб на 100 тисяч населення.

Хто з іноземців може уникнути обсервації

Обсервації не підлягають:

громадяни (піддані) держав зі значним поширенням COVID-19, які не перебували на території цих держав протягом останніх 14 днів,

працівники дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та члени їх сімей,

водії та члени екіпажу вантажних транспортних засобів,

члени екіпажів повітряних і морських, річкових суден,

члени поїзних і локомотивних бригад,

учасники зовнішнього незалежного оцінювання разом з однією особою, що супроводжує кожного з них, якщо немає підстав вважати, що вони були в контакті із хворою на COVID-19 особою.

Також обсервації не підлягають особи, що дали згоду на самоізоляцію з використанням електронного сервісу "Дій вдома".