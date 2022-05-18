Преступления российских оккупантов в Украине стали известны на весь мир. Впрочем, они не оставляют попыток переписать историю и факты.

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Громкие требования "Роскомнадзора"

"Роскомнадзор" отметился очередным абсурдным требованием. Оккупанты требуют изъять из английской "Википедии" две статьи: "2022 Russian invasion of Ukraine" и "Rashism".

Оккупанты цинично заявляют о том что указанная информация об их потерях, о зверствах против мирного украинского населения, а также цели так называемой "спецоперации" – неправдивы. Они не могут понять, что в эпоху цифровых технологий просто солгать не получится, ведь все их преступления фиксируются, а информация о них разлетается по миру очень быстро.

Ранее российский суд даже оштрафовал Википедию на 5 миллионов рублей. Рашисты требовали удалить статьи о битве за Киев, военные преступления российских оккупантов, обстрел роддома в Мариуполе, резню в Буче и циничную бомбардировку мариупольского Драмтеатра, в котором прятались дети.

Война России против Украины: коротко о главном

Храбрые воины ВСУ продолжают освобождать Харьковскую область от российских оккупантов. Они смогли выбить врага из населённого пункта Дементиевка. Сейчас продолжаются боевые действия в районе Терновой.

Российские оккупанты продолжают укреплять границу с Украиной. Они обустраивают защитные сооружения и строят новые огневые позиции. Похоже, что рашисты опасаются наступления ВСУ на их страну.

Оккупанты снова произвели обстрел приграничных территорий Сумской области. Шосткинский район дважды оказывался под артиллерийским и минометным огнем противника.

Храброе противостояние Украины российским захватчикам продолжается. Поэтому военное положение могут продлить еще на 90 дней. Решения могут быть приняты 25 мая, однако полностью указ президента еще не утвержден. Также есть вероятность продления срока общей мобилизации, но соответствующего законопроекта пока нет.

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