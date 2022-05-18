Злочини російських окупантів в Україні стали відомими на увесь світ. Втім, вони не полишають спроб переписати історію та факти.
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Гучні вимоги "Роскомнадзору"
"Роскомнадзор" відзначився черговою абсурдною вимогою. Окупанти вимагають вилучити з англійської "Вікіпедії" дві статті: "2022 Russian invasion of Ukraine" та "Rashism".
Окупанти цинічно заявляють про те, що вказана інформація про їхні втрати, про звірства проти мирного українського населення, а також цілі так званої "спецоперації" – неправдиві. Вони не можуть втямити, що в еру цифрових технологій просто збрехати не вийде, адже всі їхні злочини фіксуються, а інформація про них розлітається світом надзвичайно швидко.
Раніше російський суд навіть оштрафував "Вікіпедію" на 5 мільйонів рублів. Рашисти вимагали видалити статті про битву за Київ, військові злочини російських окупантів, обстріл Пологового будинку в Маріуполі, різню в Бучі та цинічне бомбардування маріупольського Драмтеатру, у якому ховалися діти.
Війна Росії проти України: коротко про головне
- Хоробрі воїни ЗСУ продовжують звільняти Харківщину від російських окупантів. Вони змогли вибити ворога з населеного пункту Дементіївка. Зараз тривають бойові дії в районі Тернової.
- Російські окупанти продовжують укріпляти кордон з Україною. Вони облаштовують захисні споруди та зводять нові вогневі позиції. Схоже на те, що рашисти побоюються наступу ЗСУ на їхню країну.
- Окупанти знову здійснили обстріл прикордонних територій Сумської області. Шосткинський район двічі опинявся під артилерійським та мінометним вогнем ворога.
- Хоробре протистояння України російським загарбникам триває. Через це воєнний стан можуть продовжити ще на 90 днів. Рішення можуть ухвалити 25 травня, проте повністю указ президента ще не затверджений. Також є ймовірність продовження терміну загальної мобілізації, але відповідного законопроєкту наразі ще немає.
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