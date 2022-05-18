Злочини російських окупантів в Україні стали відомими на увесь світ. Втім, вони не полишають спроб переписати історію та факти.

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Гучні вимоги "Роскомнадзору"

"Роскомнадзор" відзначився черговою абсурдною вимогою. Окупанти вимагають вилучити з англійської "Вікіпедії" дві статті: "2022 Russian invasion of Ukraine" та "Rashism".

Окупанти цинічно заявляють про те, що вказана інформація про їхні втрати, про звірства проти мирного українського населення, а також цілі так званої "спецоперації" – неправдиві. Вони не можуть втямити, що в еру цифрових технологій просто збрехати не вийде, адже всі їхні злочини фіксуються, а інформація про них розлітається світом надзвичайно швидко.

Раніше російський суд навіть оштрафував "Вікіпедію" на 5 мільйонів рублів. Рашисти вимагали видалити статті про битву за Київ, військові злочини російських окупантів, обстріл Пологового будинку в Маріуполі, різню в Бучі та цинічне бомбардування маріупольського Драмтеатру, у якому ховалися діти.

Війна Росії проти України: коротко про головне

Хоробрі воїни ЗСУ продовжують звільняти Харківщину від російських окупантів. Вони змогли вибити ворога з населеного пункту Дементіївка. Зараз тривають бойові дії в районі Тернової.

Російські окупанти продовжують укріпляти кордон з Україною. Вони облаштовують захисні споруди та зводять нові вогневі позиції. Схоже на те, що рашисти побоюються наступу ЗСУ на їхню країну.

Окупанти знову здійснили обстріл прикордонних територій Сумської області. Шосткинський район двічі опинявся під артилерійським та мінометним вогнем ворога.

Хоробре протистояння України російським загарбникам триває. Через це воєнний стан можуть продовжити ще на 90 днів. Рішення можуть ухвалити 25 травня, проте повністю указ президента ще не затверджений. Також є ймовірність продовження терміну загальної мобілізації, але відповідного законопроєкту наразі ще немає.

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