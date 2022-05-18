Українські захисники зустріли окупантів вогнем у відповідь

Про обстріл повідомив у соціальних мережах глава Сумської обласної військові адміністрації Дмитро Живицький. Він заявив, що російські військові вели вогонь з власної території.

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Повідомляється, що окупанти двічі відкрили вогонь, використовуючи міномети й артилерію. Українські захисники зустріли російських військових вогнем у відповідь.

Живицький повідомив, що ворожий обстріл не призвів до людських втрат. Натомість постраждала природа біля Середино-Буди.

Зі своєї території росіяни двічі відкрили вогонь з мінометів та артилерії по території Шосткинського району. Зустріли ми вогонь як годиться. На жаль, постраждала природа біля Середино-Буди. Людських втрат з нашого боку немає,

– написав глава Сумської ОВА.

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