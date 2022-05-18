Украинские защитники встретили оккупантов ответным огнем

Об обстреле сообщил в социальных сетях глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий. Он заявил, что российские военные вели огонь с собственной территории.

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Сообщается, что оккупанты дважды открыли огонь, используя минометы и артиллерию. Украинские защитники встретили российских военных ответным огнем.

Живицкий сообщил, что вражеский обстрел не привел к человеческим потерям. В то же время пострадала природа возле города Середина-Буда.

Со своей территории россияне дважды открыли огонь из минометов и артиллерии по территории Шосткинского района. Встретили мы огонь как положено. К сожалению, пострадала природа возле города Середина-Буда. Человеческих потерь с нашей стороны нет,

– написал глава Сумской ОВА.