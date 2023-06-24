Оккупанты объясняют друг другу, что Пригожин пушки на минобороны России направил. В частности, наемники из ППК "Вагнер" идут в направлении Москвы.

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О чем говорят оккупанты между собой на Херсонщине

Все х**ня. Сейчас мы свои пушки развернем в Россию,

– говорит оккупант.

Далее в перехвате 205 российской бригады слышно, как враги начинают говорить о Пригожине, направившем пушки на минобороны России. Другой объясняет вероятную причину подобных действий. Мол, 23 июня минобороны России ракетами ударило по вагнеровцам.

"И таких разговоров/переписок мы наблюдаем все больше и больше...", – объяснили в украинском телеграмм-канале.

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Мятеж Пригожина в России: коротко