Сегодня "поймали" еще одного такого уклоняющегося. Он заплатил 210 тысяч гривен за фейковую справку военно-врачебной комиссии.

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На границе поймали еще одного уклоняющегося

Украинец 1994 года сегодня в полночь пытался уехать за границу. Впрочем, что-то пошло не так.

Он предоставил пограничникам справку военно-врачебной комиссии, которая якобы выдана Черновицким РТЦК и СП. Но правоохранители ответственно выполняют свою работу и выяснили, что эту "липу" ему изготовил знакомый в Одессе.

Стоимость такой справки – 210 тысяч гривен.

Как отметили в Госпогранслужбе, это признаки уголовного правонарушения по двум статьям УК:

"Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов";

"Уклонение от призыва по мобилизации".

В настоящее время о правонарушителе уведомлены компетентные органы.