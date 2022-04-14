Сьогодні "зловили" ще одного такого ухилянта. Він заплатив 210 тисяч гривень за фейкову довідку військово-лікарської комісії.
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На кордоні упіймали ще одного ухилянта
Українець 1994 року народження сьогодні опівночі намагався виїхати за кордон. Втім, щось пішло не так.
Він надав прикордонникам довідку військово-лікарської комісії, яка нібито видана Чернівецьким РТЦК та СП. Але правоохоронці відповідально виконують сою роботу і з'ясували, що цю "липу" йому виготовив знайомий в Одесі.
Вартість такої довідки – 210 тисяч гривень.
Як зазначили у Держприкордонслужбі, це ознаки кримінального правопорушення за двома статтями ККУ:
- "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів"
- "Ухиляння від призову за мобілізацією"
Наразі про правопорушника повідомлено компетентні органи.