Сьогодні "зловили" ще одного такого ухилянта. Він заплатив 210 тисяч гривень за фейкову довідку військово-лікарської комісії.

Зауважте Від війни намагалися втекти 2,2 тисячі чоловіків, частина з них загинула на кордоні

На кордоні упіймали ще одного ухилянта

Українець 1994 року народження сьогодні опівночі намагався виїхати за кордон. Втім, щось пішло не так.

Він надав прикордонникам довідку військово-лікарської комісії, яка нібито видана Чернівецьким РТЦК та СП. Але правоохоронці відповідально виконують сою роботу і з'ясували, що цю "липу" йому виготовив знайомий в Одесі.

Вартість такої довідки – 210 тисяч гривень.

Як зазначили у Держприкордонслужбі, це ознаки кримінального правопорушення за двома статтями ККУ:

"Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів"

"Ухиляння від призову за мобілізацією"

Наразі про правопорушника повідомлено компетентні органи.