Женщина написала отказ от младенца. Об этом сообщил местный телеграм канал 6 августа.
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22-летняя женщина уже второй раз оставила ребенка
Соответствующее заявление она написала при выписке из роддома и ушла со спокойной душой прочь,
– говорится в сообщении.
Первого ребенка она оставила в 20 лет – тогда она также отказалась от малыша. Первый малыш уже прошел процедуру усыновления. От второго ребенка она отказалась в 22 года.
Последние печальные инциденты с детьми
- 5 августа в одном из роддомов Днепра женщина по имени Ангелина родила мертвого ребенка. Тело девочки забрали на вскрытие, а когда тоскующая мама попросила отдать его для захоронения, младенца вынесли в мусорном пакете. Переломанное детское тело лежало среди технических отходов.
- 20 июля в столичном частном роддоме "Аист" родители написали отказ от ребенка. Директор роддома написал, что такого в его частной практике не было еще с "советских" времен.