Женщина написала отказ от младенца. Об этом сообщил местный телеграм канал 6 августа.

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22-летняя женщина уже второй раз оставила ребенка

Соответствующее заявление она написала при выписке из роддома и ушла со спокойной душой прочь,

– говорится в сообщении.

Первого ребенка она оставила в 20 лет – тогда она также отказалась от малыша. Первый малыш уже прошел процедуру усыновления. От второго ребенка она отказалась в 22 года.

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