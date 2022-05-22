Россия вывела подлодки в море, а ВСУ уничтожили ее технику на Юге: основное за 88 день войны

Украинский народ уже 88 дней подряд борется с врагом за право на независимость и жизнь. Каждый день приближает нас к победе.

О борьбе с врагом на фронте и ключевых событиях воскресенья, 22 мая, читайте в материале 24 канала.

Ракетный удар по Ровенщине и 28 850 уничтоженных оккупантов: основное за 87 день войны

05:59 Две трети действующих подлодок Черноморского флота России находятся в Черном море. Две лодки, то есть треть, размещены у причалов в Южной бухте во временно оккупированном Крыму.

05:22 В районе Васильевки на Запорожье россияне долго блокировали выезд мирных жителей на подконтрольную ВСУ территорию Украины. Наконец части автомобилей удалось попасть в областной центр.

03:58 На Юге украинские воины за сутки ликвидировали 29 российских захватчиков. ВСУ наносили ракетно-артиллерийские удары по позициям врага при поддержке авиации. Таким образом, разбили самоходную артиллерийскую установку "Мста-С", а также танк Т-72Б3. Уничтожили также крупнокалиберное орудие "Гиацинт" и самоходное орудие большой мощности "Пион".

01:57 Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович рассказал о самом тяжелом и опасном направлении борьбы на Донбассе. По его словам, говорится о Попасной. Россия имеет шансы на перевод оперативного успеха в тактическое направление на Бахмут.

00:26 Воздушные силы Вооруженных Сил Украины за 21 мая уничтожили 3 вражеские ракеты. Атаковали также и тяжелые огнеметные системы типа "Солнцепек". В общей сложности наши бойцы ликвидировали 12 единиц техники российских оккупантов.