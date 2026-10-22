В Киеве изменили движение поездов по красной ветке метро: в чем причина
В Киеве изменили движение поездов на красной линии метро вечером 22 октября. Изменения ввели из-за длительной воздушной тревоги.
Об этом сообщает КГГА.
Как курсирует метро?
По состоянию на 17:46 было известно, что в направлении центра Киева поезда метро курсируют от станции "Академгородок" до станции "Крещатик".
В то же время в направлении выезда из города движение метро осуществляется от станции "Арсенальная" до станции "Академгородок".
В Киевском метрополитене пояснили, что во время длительной воздушной тревоги горожане используют станции метро также в качестве укрытия. Количество людей на платформах может быстро расти, поэтому в целях безопасности пассажиров движение поездов временно изменяют.
Просим внимательно слушать объявления на станциях и выполнять указания сотрудников метрополитена,
– говорится в сообщении.
Жителей Киева также призвали оставаться в укрытиях во время воздушной тревоги.
Напомним, на Южном мосту ограничено движение транспорта. В результате российской атаки там была повреждена инфраструктура метрополитена. Движение транспорта по мосту с левого на правый берег возобновили, однако метро там пока не курсирует.