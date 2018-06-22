22 июня в Украине чествуют память жертв Второй мировой войны

Сегодня украинцы чтят память жертв Второй мировой войны. Ежегодно 22 июня является Днем скорби в Украине.

В период с 1941 до 1944 года погибло до 10 миллионов наших соотечественников.

Люди погибали не только в результате боевых действий. В результате оккупационного террора, голода и принудительного вывоза погиб каждый пятый украинец.

В знак скорби по погибшим в годы Второй мировой сегодня по Украине ограничены развлекательные мероприятия и приспущены флаги.

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