22 июня в Украине чествуют память жертв Второй мировой войны
Сегодня украинцы чтят память жертв Второй мировой войны. Ежегодно 22 июня является Днем скорби в Украине.
В период с 1941 до 1944 года погибло до 10 миллионов наших соотечественников.
Люди погибали не только в результате боевых действий. В результате оккупационного террора, голода и принудительного вывоза погиб каждый пятый украинец.
В знак скорби по погибшим в годы Второй мировой сегодня по Украине ограничены развлекательные мероприятия и приспущены флаги.
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Источник: 24 Канал
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