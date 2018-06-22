22 червня в Україні вшановують пам'ять жертв Другої світової війни

Сьогодні українці вшановують пам'ять жертв Другої світової війни. Щорічно 22 червня є Днем скорботи в Україні.

У період з 1941 до 1944 року полягло до 10 мільйонів наших співвітчизників.

Люди гинули не лише в результаті бойових дій. Через окупаційний терор, голод та примусове вивезення загинув кожен п'ятий українець.

На знак скорботи за загиблими в роки Другої світової сьогодні по Україні обмежено розважальні заходи та приспущено прапори.

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