В мире существует очень много примеров тесной взаимосвязи частного и государственного сектора в оборонно-промышленном комплексе с очень положительными результатами для других секторов.

Израиль – это лучший пример, когда разработки в оборонно-промышленном комплексе потом имели положительные последствия даже для сектора медицины. Или наоборот, то, что разработали в медицине, затем было использовано в оборонно-промышленном комплексе. Об этом 24 каналу рассказал руководитель Укроборонпрома Айварас Абромавичус.

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Он пояснил, что в мире наиболее успешные компании в этом секторе все же частные – американские, западноевропейские. Там инвестиции идут в очень колоссальных масштабах, технологии очень быстро развиваются. Поэтому инвестиции в секторе есть, военных конфликтов по миру не становится меньше, поэтому сектор есть, был и будет в будущем.

"Государство должно для себя определить: оно останется в полном объеме у инвесторов в Укроборонпром или какие-то предприятия будут более успешными в частных руках. Укроборонпром сейчас уже только 1/3 от оборонно-промышленного комплекса Украины, 2/3 – это уже частный сектор. Есть точно успешные компании, которые развиваются", – заявил Абромавичус.

О приватизации предприятий

Он пояснил, если бы в начале 90-х коллектив во главе с Богуслаевым не приватизировали это предприятие, возможно, его уже не было. Мы же знаем, каким образом руководит государство своими активами – это неподвижная структура, это бюрократия.

У нас количество стейкхолдеров, от которых мы зависим, от одной бумажки, от одной подписи, от одного нажатия кнопки – просто колоссальная. У меня в жизни не было столько людей, от которых мы зависим в продвижении своих экспортных интересов, поставки даже нашим вооруженным силам,

– рассказал Абромавичус.

Руководитель Укроборонпрома рассказал от кого зависит:

Профильный комитет

Министерство финансов

Министерство экономики

Министерство обороны

СНБО

Офис Президента

Премьер-министр

"Количество людей, которое должно быть каким-то образом вовлечено, зашкаливает. Причем, более половины этих людей никакого интереса к этой сфере не проявляет. Им интересна экономика, им интересно ІТ, им интересны социальные вещи, они очень далеки от оборонно-промышленного комплекса. И это очень сильно все усложняет", – добавил Абромавичус.



Айварас Абромавичус / Скриншот из видео

"Конечно, частные компании более гибкие, поэтому их часть в общем на поставку Вооруженным Силам растет. И скорее всего, будет расти. Поэтому государство, несмотря на политический фон, в заключении должно прийти к консенсусу, что некоторые из предприятий будут более успешными, если они будут приватизированы. Причем приватизированы в интересах украинских предпринимателей, я считаю", – сообщил руководитель Укроборонпрома Абромавичус.

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Он отметил, что это не касается наиболее важных стратегических предприятий как "Антонов", как завод имени Малышева. Но среднего размера компании, я уверен, будут точно успешными, если хороший хозяин возьмет их в свои объятия.

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