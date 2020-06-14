У світі існує дуже багато прикладів тісного взаємозв'язку приватного і державного сектору в оборонно-промисловому комплексі з дуже позитивними результатами для інших секторів.

Ізраїль – це найкращий приклад, коли розробки в оборонно-промисловому комплексі потім мали позитивні наслідки, навіть, для сектору медицини. Або навпаки, те, що розробили в медицині, потім було використано в оборонно-промисловому комплексі. Про це 24 каналу розповів керівник Укроборонпрому Айварас Абромавичус.

Цікаво Україна гідна бути в сім’ї НАТО, – Абромавичус

Він пояснив, що у світі найбільш успішні компанії в цьому секторі все ж таки приватні – американські, західноєвропейські. Там інвестиції йдуть в дуже колосальних масштабах, технології дуже швидко розвиваються. Тому інвестиції в секторі є, військових конфліктів по світу не стає менше, тому сектор є, був і буде в майбутньому.

"Держава має для себе визначити: вона залишиться в повному обсязі інвесторів в Укроборонпром чи якісь підприємства будуть більш успішними у приватних руках. Укроборонпром зараз вже тільки 1/3 від оборонно-промислового комплексу України, 2/3 – це вже приватний сектор. Є точно успішні компанії, які розвиваються", – заявив Айварас Абромавичус.

Про приватизацію підприємств

Він пояснив, якби на початку 90-х колектив на чолі з Богуслаєвим не приватизували це підприємство, можливо, його вже й не було. Ми ж знаємо, яким способом керує держава своїми активами – це нерухома структура, це бюрократія.

У нас кількість стейкхолдерів, від яких ми залежимо, від одного папірця, від одного підпису, від одного натискання кнопки – просто колосальна. У мене в житті не було стільки людей, від яких ми залежимо у просуванні своїх експортних інтересів, постачання навіть нашим озброєним силам,

– розповів Абромавичус.

Керівник Укроборонпрому розповів від кого залежить:

Профільний комітет

Міністерство фінансів

Міністерство економіки

Міністерство оборони

РНБО

Офіс Президента

Прем'єр-міністр

"Кількість людей, яка повинна бути якимось чином залучена, зашкалює. При чому, понад половина цих людей ніякого інтересу до цієї сфери не проявляє. Їм цікава економіка, їм цікаве ІТ, їм цікаві соціальні речі, вони дуже далекі від оборонно-промислового комплексу. І це дуже сильно все ускладнює", – додав Абромавичус.



Айварас Абромавичус / Скриншот з відео

"Звичайно, приватні компанії більш гнучкі, тому їхня частина в загальному на постачання Збройним Силам росте. І скоріше за все, буде рости. Тому держава, не дивлячись на політичний фон, у висновку має прийти до консенсусу, що деякі з підприємств будуть більш успішними, якщо вони будуть приватизовані. При чому приватизовані в інтересах українських підприємців, я вважаю", – повідомив керівник Укроборонпрому Айварас Абромавичус.

Читайте також Приватизації не буде, це фейк: Абромавичус про зміни, які чекають Укроборонпром

Він зазначив, що це не стосується найбільш стратегічних підприємств як "Антонов", як завод імені Малишева. Але середнього розміру компанії, я впевнений, будуть точно успішними, якщо хороший господар візьме їх у свої обійми.

Дивіться повне інтерв'ю з Айварасом Абромавичусом на 24 каналі: