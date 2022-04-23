Мэр Николаева призвал людей быть максимально осторожными. В частности, когда видят неразорванные снаряды.

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Среди погибших – один ребенок

Всего от 24 февраля – 87 погибших. В их числе один ребенок. 87 николаевцев, которые простые гражданские люди – женщины, мужчины, люди преклонного возраста. И 399 раненых, из которых трое детей,

– подчеркнул он.

Глава Николаевского городского совета добавил, что после вражеских обстрелов много работы у саперов. Они расчищают территории города от не сдетонировавших снарядов.

Александр Сенкевич в очередной раз предостерег жителей, не касаться неразорванных снарядов. Их, конечно, нельзя нести ни домой, ни в автомобиль. Мэр Николаева добавил, что есть случаи, когда жители города пострадали от взаимодействия со взрывоопасными предметами.

Они могут разорваться в любой момент. Поэтому, пожалуйста, не двигайте все, что лежит на улице,

– попросил он.

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