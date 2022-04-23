Мер Миколаєва закликав людей бути максимально обережними. Зокрема, коли бачать нерозірвані снаряди.

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Серед загиблих – одна дитина

Загалом від 24 лютого – 87 загиблих. Серед них одна дитина. 87 миколаївців, які прості цивільні люди – жінки, чоловіки, люди поважного віку. І 399 поранених, з яких троє дітей,

– наголосив він.

Очільник Миколаївської міської ради додав, що після ворожих обстрілів багато роботи у саперів. Вони розчищають території міста від снарядів, які не здетонували.

Олександр Сєнкевич вкотре застеріг мешканців, не торкатися нерозірваних снарядів. Їх, ясна річ, не можна нести ані додому, ані до автомобіля. Мер Миколаєва додав, що є випадки, коли мешканці міста постраждали від того, що взаємодіяли з вибухонебезпечними предметами.

Вони можуть розірватися у будь-який момент. Тому, будь ласка, не рухайте все те, що лежить на вулиці,

– попрохав він.

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