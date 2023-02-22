Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, эксперт по международной безопасности Фонда деминициативы имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко. По его словам, россияне воюют с помощью гибридной стратегии.

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Она предусматривает целый ряд различных принятых базовых вариантов. Какой из них будет выбран – может стать известно в последний момент. Но они готовились ко всему и репетировали за последние недели.

Они могут в последний момент выбрать тот вариант, который наиболее подходит к нынешней ситуации. Также гибридный подход содержит очень серьезную дезинформационную составляющую и ИПСО,

– отметил Жовтенко.

Могут россияне нанести массированный авиаудар

Как предположил Жовтенко, сейчас оккупанты тестируют украинскую систему ПВО на прочность. Они проверяют, сколько целей одновременно могут уничтожать украинские ЗРК. Поэтому и запускают разные воздушные шары, комбинации дронов с ракетами. Или просто дроны.

Все это свидетельствует о том, что россияне пытаются вычислить, могут ли поднять в воздух много тактической авиации. Если сумеют, то сколько и какие будут потери. Нам нужно готовиться к любому развитию событий,

– считает Жовтенко.

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Точно спрогнозировать, как именно оккупанты будут действовать на 24 февраля – довольно сложно. Однако будет правильно готовиться к разным вариантам и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

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