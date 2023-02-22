Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, експерт з міжнародної безпеки Фонду демініціативи імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко. За його словами, росіяни воюють за допомогою гібридної стратегії.
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Вона передбачає низку різних ухвалених базових варіантів. Який із них оберуть – може стати відомо в останній момент. Але вони готувалися до всього і репетирували упродовж останніх тижнів.
Вони можуть в останній момент обрати той варіант, який найбільше підходить до теперішньої ситуації. Також гібридний підхід містить дуже серйозну дезінформаційну складову та ІПСО,
– зазначив Жовтенко.
Чи можуть росіяни завдати масований авіаудар
Як припустив Жовтенко, зараз окупанти тестують українську систему ППО на міцність. Вони перевіряють, скільки одночасно цілей можуть знищувати українські ЗРК. Тому й запускають різні повітряні кулі, комбінації дронів з ракетами. Або ж просто дрони.
Все це свідчить, що росіяни намагаються вирахувати, чи можуть підняти в повітря багато тактичної авіації. Якщо зможуть, то скільки і які будуть втрати. Нам потрібно готуватися до будь-якого розвитку подій,
– вважає Жовтенко.
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Точно спрогнозувати, як саме окупанти діятимуть на 24 лютого – досить складно. Однак буде правильно готуватися до різних варіантів та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Скільки Росія втратила військових за майже рік повномасштабної війни
- Російські загарбники продовжують масово гинути в Україні. Станом на 22 лютого ЗСУ вже знищили 145 060 окупантів.
- Так, за минулу добу, 21 лютого, на "концерт до Кобзона" відправилися ще 620 загарбників.
- Крім того, ЗСУ вже знищили 3334 танки, 6569 бойових броньованих машин, 2345 артилерійських систем, 471 РСЗВ тощо.