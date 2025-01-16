В то же время мы на сайте 24 Канала не просто запустили аудиоверсию новостей, но и достигли отметки в 1 миллион прослушиваний за месяц. Если быть точным, то 1 миллион и 88 тысяч за 30 календарных дней.

Читайте также Инновации, прирост аудитории и новые форматы: редакция 24 Канала о главных достижениях года

Что это нам дает и зачем вообще аудио на сайте

Если быть откровенным, этот продукт мы запускали не для достижения конкретных целей, а just for fun. Ну а почему бы и нет?

AI на тот момент демонстрировал потрясающие штуки – умел говорить на украинском, клонировал голос реального человека, умел пересказать текст на 2000 знаков за 1,5 минуты, не отнимая драгоценного времени нашего читателя.

Но мы так увлеклись процессом, что аудио версия новостей стала для нас чем-то большим, чем просто новая фича. У нас получилось и это действительно впечатляет. Аудитории нравится и мы продолжаем!

Что по цифрам

1. Юзер, который прослушивает аудио, проводит на сайте на 50% времени больше, чем другие.

2. Количество прослушиваний аудио составляет 3,7 раза на 1 пользователя.

3. 87% новостей нашего сайта имеют аудиоверсию, и это чертовски много, учитывая, что мы публикуем ежедневно 300 и более новостей. Пол года назад эта цифра была на уровне 20 – 25%. Прыгнули очень сильно, благодаря отдельным мотиваторам.

4. 20% аудионовостей имеют партнерские проявления и это помогает нам монетизировать этот формат.

Сложно представить, что когда-то текстовые новости не имели аудиоверсий. Но, судя по темпам запуска этого формата на других сайтах, это станет абсолютно привычной фичей, типа кнопки шеринга соцсетей.