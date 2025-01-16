Водночас ми на сайті 24 Каналу не просто запустили аудіоверсію новин, але і досягли позначки у 1 мільйон прослуховувань за місяць. Якщо бути точним, то 1 мільйон і 88 тисяч за 30 календарних днів.

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Що це нам дає і навіщо взагалі аудіо на сайті

Якщо бути відвертим, цей продукт ми запускали не для досягнення конкретних цілей, а just for fun. Ну а чому б і ні?

AI на той момент демонстрував приголомшливі штуки – вмів говорити українською, клонував голос реальної людини, вмів переказати текст на 2000 знаків за 1,5 хвилини, не забираючи дорогоцінного часу нашого читача.

Але ми так захопились процесом, що аудіо версія новин стала для нас чимось більшим, ніж просто нова фіча. В нас вийшло і це дійсно вражає. Аудиторії подобається і ми продовжуємо!

Що по цифрах

1. Юзер, який прослуховує аудіо, проводить на сайті на 50% більше часу, ніж інші.

2. Кількість прослуховувань аудіо складає 3,7 раза на 1 користувача.

3. 87% новин нашого сайту мають аудіоверсію, і це до біса багато, враховуючи, що ми публікуємо щодня 300 і більше новин. Пів року тому ця цифра була на рівні 20 – 25%. Стрибнули дуже сильно, завдяки окремим мотиваторам.

4. 20% аудіоновин мають партнерські прояви й це допомагає нам монетизувати цей формат.

Складно уявити, що колись текстові новини не мали аудіоверсій. Але, судячи з темпів запуску цього формату на інших сайтах, це стане абсолютно звичною фічею, типу кнопки шерінгу соцмереж.