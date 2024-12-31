Враховуючи скільки всього ми створюємо за добу, виокремити головне за рік – завдання із зірочкою. Та нам все ж вдалося. Символічно зібрали 24 головні досягнення, що змінювали на краще як нашу редакцію, так і країну загалом. Більше про підсумки року – у матеріалі 24 Каналу.

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Зростання команди та аудиторії

Станом на кінець 2024 року контент для сайту та соцмереж 24 Каналу створює 123 фахівці. Це випускові редактори, журналісти, аналітики, розслідувачі, літредактори, дизайнери та відділ соцмедіа… Величезна команда, яка в будь-який час та на будь-якій платформі оперативно розкаже про головне і пояснить складне простими словами.

Різномаїття форматів та тем сприяло зростанню довіри нашої аудиторії. Це підтверджують цифри. Упродовж року з нами залишалися мільйони читачів. До того ж щомісяця ми фіксували стабільний приплив нових користувачів.

Ми вдячні кожному читачеві і читачці за довіру, за щоденну присутність і за те, що вони не дозволяють світу "адаптуватися" до війни в Україні. Важливо голосно говорити про нас. І наші читачі щоденно допомагають це робити, бути голосом, який стає тільки гучніше,

– підкреслює головна редакторка сайту 24 Каналу Анастасія Зазуляк.

Успішно долали турбулентність, спричинену кадровим голодом

Стрічка – це база, основа, ґрунт. Без стрічки не було б нічого. Вона не лише забезпечує оперативність, але є справжньою кузнею кадрів. Саме тут зростають майбутні лідери та керівники,

– описує відділ заступник головного редактора 24 Каналу Емал Набі.

2024-й підтвердив його слова. Цьогоріч багато редакторів новинної стрічки перейшли в інші відділи або отримали підвищення. З одного боку це дозволило зберегти цінні кадри всередині компанії, з іншого – призвело до тимчасової турбулентності.

"Зараз складно знайти правильних людей через брак кадрів, який відчувають усі на ринку праці. Працівників доводилося шукати через знайомих і сарафанне радіо. Та все ж лише за останні 2 місяці до нас приєдналися 5 нових людей, які добре вливаються в процес. А глобальні зміни майже не відобразилися на роботі", – стверджує Набі.

Ще оперативніша подача новин

Починаючи з 24 лютого 2022 року, випускові і редактори стрічки новин працюють цілодобово. Ця практика збереглася й у 2024-му. Завдяки безперервному моніторингу та висвітленню головних подій ми закріпили за собою статус одного з найоперативніших новинних медіа України.

Звісно, вагому роль в цьому відіграли й інші фактори: вмотивована команда, правильно налагоджена робота та формування графіків у власній CRM-системі LuxCore, реліз якої теж припав на 2024 рік. До того ж ми постійно тестували інноваційні технології. Однією з таких стала надиктовка термінових новин.

Це виявилося класним рішенням для справді термінових новин, з публікуванням яких не можна гаяти ні хвилини,

– ділиться заступниця головного редактора Вероніка Гавриленко.

Завдяки комплексному підходу та увазі до деталей ми змогли в рекордні терміни та без зайвого стресу для журналістів висвітлювати те, що хвилювало українців тут і зараз: від масованих ударів Росії по Україні до саміту миру, від президентських виборів у США до пресконференцій та локальних брифінгів.

Практика аудитів та тренінгів для покращення якості текстів

Разом зі швидкістю ми прокачували і якість. Для цього продовжили практику внутрішніх аудитів, які проводила керівниця літредакторів Юлія Антоненко.

Разом з керівниками відділів шукали бачення "ідеальної стрічки новин" для кожного сабсайту. Для цього всебічно проаналізували новини всіх авторів, щоб сформулювати загальні поради з оптимізації робочого процесу, а також індивідуальні рекомендації,

– розповіла Юлія Антоненко.



На основі аудитів ми проводили тренінги з авторами / Фото 24 Каналу

З кожним із редакторів стрічки були проведені розмови, тренінги на основі аудитів, які допомогли їм стати кращими,

– додав Емал Набі.

Водночас цей рік був наповнений роботою над редакційним словником, уніфікацією написання іноземних імен та власних назв, добірками порад для авторів.

Ми актуалізували знання про HTML, SEO, штучний інтелект, щоб редагування гармонійно поєдналося з новими підходами до створення контенту. А ще всі літредактори володіють таємним вмінням вгадувати автора новини за кількома першими реченнями,

– розповідає керівниця літредакторів Юлія Антоненко.

24 оновлення адмін-панелі за рік

Панель адміністратора – це головний робочий простір кожного новинаря. Тому тут все має бути просто, інтуїтивно та зручно. У 2024 році ми оновили дизайн "адмінки", врахувавши базові потреби редакції, а також впровадили нові технічні рішення, серед яких швидке підвантаження додаткових фото, вдосконалений сервіс автоматичного перекладу тощо.

Хоча процес "поставки" завжди супроводжується стресом і переживанням, що щось може піти не за планом (і, на жаль, так часто трапляється), це все одно важлива частина роботи, яка зрештою полегшує наші будні,

– ділиться Вероніка Гавриленко.

Інтеграція ШІ у роботу всіх відділів

2024 рік став точкою зростання технологій ШІ у всьому світі. І ми щиро раді, що стали амбасадорами тренду у сфері медіа. Наразі наша головна розробка – це озвучення новин голосами ведучих – Катерини Соляр і Тані Татарченко.

Протягом року ми працювали над тим, щоб з одного боку новини звучали класно і не штучно для читача, а з іншого – були простими у створенні. На цьому шляху ми долали баги ШІ, кілька разів оновлювали дизайн і юзабіліті плеєра. Тепер це звучить природньо і має класний вигляд,

– зазначає Гавриленко.

Під кінець року на сайті навіть зʼявився окремий відділ озвучки. Кількість згенерованих доріжок зросла, а прослуховування збільшилися вдвічі. У 2025 рік ми заходимо з новою метою – зробити озвучку доступною у мобільному додатку 24 Каналу.

Ще один цікавий формат, реалізований з допомогою ШІ – основні тези новини, які можна проскролити відразу після заголовка.

Розширення аналітичного відділу

Ми пишаємося колегами, які стали частиною Збройних Сил України. Серед них — талановиті аналітики Василь Денисюк і Микита Комар. Поки чекаємо на перемогу і їхнє повернення до основної роботи, підсилюємо команду внутрішніми ресурсами.

Ідеальним доповненням став новий аналітик сайту Лев Шевченко. Окрім роботи з ексклюзивними темами – Київ, техно, мобілізація, Міноборони – він узяв на себе представництво на офіційних заходах та офреках міністерств, зокрема Мінцифри.

Водночас на європейській арені 24 Канал успішно представляє Софія Назаренко. Завдяки її роботі ми стали одним з найактивніших учасників Саміту миру у Швейцарії, самітів ЄС у Брюсселі та Варшаві.

Рівень представленості 24 Каналу виріс, і тепер нас знають як потужний інформаційний ресурс. Це один із найкращих моментів за рік. Пишаюся,

– коментує заступник головного редактора Емал Набі.

Окрім того, ми гідно відпрацювали одну з головних міжнародних тем року – вибори у США.

Велика подяка Кості Довганю, який ще з весни детально пояснював читачам “внутрішню кухню” цих виборів і супроводжував тему до самого завершення. Він доступно та зрозуміло розкривав складні міжнародні й внутрішньополітичні питання,

– додає Набі.

Запуск відділу розслідувань

У 2024 наша редакція виросла до команди розслідувачів. Зараз ми працюємо із дампами (зламаними поштами) російських злочинців, а також із внутрішніми українськими проблемами. Для зручності читачів на сайті з’явилася окрема сторінка, де відфільтровані саме авторські розслідування 24 Каналу. Тут можна знайти чимало цікавих тем та на умовах конфіденційності поділитися власними історіями.

Серед того, на що слід звернути увагу:

Матеріал, у якому ідентифікували новий цех росіян для локалізації збірки іранських безпілотників.

Розслідування, робота над яким тривала багато місяців. Ми дізналися, як росіяни викрадають українських дітей та які методи для цього використовують. Оригінали доказів передано представникам Служби безпеки України та в Офіс Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Розслідування, в якому ми вирішили дослідити, чому мільйонні підряди в Україні отримують компанії зі сумнівною структурою власності та керівниками, які навряд чи знають, як вести великий бізнес. Зробили це на прикладі одного харківського "бізнесмена".

Інтерв’ю та спецпроєкти про найважливіше

Однією з найважливіших цього року стала співпраця з бригадою "Азов". Під керівництвом Наталі Боднар наші автори записали кілька інтерв’ю з представниками військового формування. Але особливо значущими стали два матеріали: реконструкція виходу у полон захисників "Азовсталі" та історія розвитку бригади за останнє десятиліття.

У мене з "Азовом" пов’язана особиста історія, тому я добре розумію, який важкий шлях пройшли бійці, особливо з огляду на багаторічну інформаційну атаку з боку російської пропаганди,

– ділиться Наталя Боднар.

Також багато комунікуємо з Асоціацією родин захисників "Азовсталі". Відколи військові з Маріуполя у полоні – перебуваємо на звʼязку та підсвічуємо тему полонених.



Цінуємо кожну подяку нашій команді / Фото 24 Каналу

Не менш плідною була співпраця з 47-ю бригадою, де служить наш колега Олександр Марчак і друзі аналітика Івана Магуряка. Розмова з одним із них вийшла на нашому сайті до Дня Збройних сил України.

Анастасія Зазуляк додає, що серед головних спецпроєктів 2024 року – "Війна. Любов і терапія". Це глибокі інтерв'ю з військовими та психологами про виклики та складнощі, з якими стикаються українці у час війни.

Керівниця відділу LifeStyle Христина Кобак запустила спецпроєкт "Краса в незламності" – цикл, що розповідає про героїв та героїнь, які повертаються до цивільного життя після поранень та ампутацій, стаючи джерелом натхнення для мільйонів.

Поїздка до прикордоння Курської області

У жовтні нам випала можливість здійснити давню мрію – записати інтерв'ю безпосередньо з фронту.

"Все почалося з пропозиції записати перше інтерв'ю з Мстиславом Баніком. Раніше він був топменеджером у Мінцифрі та розвивав "Дію", а згодом добровільно пішов служити в ЗСУ. Ми вже мали досвід спілкування зі Славою, тому я одразу погодилася. До роботи над матеріалом залучила Івана Магуряка, який спеціалізується на військовій тематиці. Ми взяли квитки і вирушили в Суми, а звідти – на прикордоння Курської області", – пригадує Наталя Боднар.



Мстислав Банік, Наталя Боднар та Іван Магуряк / Фото 24 Каналу

Розмову записували неподалік пункту пропуску між Україною та Росією. На фоні лунали звуки танків і "Градів", але це були наші військові, тож хвилювань не виникло.

Розмова зі Славою була дуже змістовною: ми говорили про його рішення піти в ЗСУ, будні військових, роботу з дронами, а також про Курську операцію та дії наших військових на території Росії. У підсумку підготували дві частини інтерв'ю, які були тепло сприйняті нашими читачами.

Нові рубрики у відділі ексклюзивів

У 2024 році відділ ексклюзивів, який адаптовує контент ефіру для сайту, напрацював нові рубрики. Однією з них стала "Розмова".

"Розмови" на різні теми та з різними спікерами полюбились сотням наших читачів, а ми надихаємось результатом та працюємо для того, аби контент був ще цікавішим,

– каже керівниця відділу ексклюзивів каналу Тетяна Кривішин.

За рік команда опрацювала безліч інтерв'ю, зокрема з іноземними гостями: американськими пілотами, офіцерами ЦРУ та наближеними до колишніх президентів США.

Є те, що запамʼяталось найбільше. Безумовно, це інтервʼю з військовими. Кожна розмова, яку ми опрацьовуємо для сайту, залишається у сердечку. Кожна історія – особлива. Від кожної цитати щемить у грудях. Ми дякуємо нашим гостям-військовим за відвертість і вже готуємось писати заключну частину усіх інтервʼю – як їм вдалося вибороти перемогу України,

– підкреслює Кривішин.

Вона додає, що результату не було б без команди, яка цьогоріч поповнилася натхненними, ініціативними і завжди готових до нового редакторами.

Наші соцмережі – взірець для інших

24 Канал вдало освоїв діджитал-простір. Сьогодні ми представлені усюди, де є наш читач: від Telegram, який є основною соцмережею для споживання новин в Україні, до малоосвоєного іншими медіа Threads.

Для кожної платформи ми підбираємо унікальний формат, який не просто відповідає інтересам аудиторії, але позитивно зчитується алгоритмами. Яскравим прикладом є TikTok. Завдяки правильному підходу ми вже залучили 424 тисячі підписників й ця цифра постійно зростає.

Зараз продукт 24 Каналу становить значну частку від усього україномовного новинного контенту у TikTok,

– наголошує керівник відділу соцмедіа Яромир Вдович.

До теми Дякуємо, що ви з нами: TikTok 24 Каналу перетнув позначку у 400 тисяч підписників

Не менш грандіозною подією стала верифікація 24 Каналу у WhatsApp. Ми понад рік очікували на заповітну "галочку" й зрештою стали першим новинним акаунтом, який отримав її у месенджері. Лише через деякий час до нас доєдналися й інші українські медіа.

Марафон спортивних подій

2024 рік запам’ятався шаленим спортивним сезоном весна-літо, який стартував з бою Усика проти Ф'юрі 18 травня. А далі все закрутилося: футбольне Євро-2024, Олімпіада, Паралімпіада – і це майже без перерв між змаганнями.

Це літо стало справжнім викликом для нас, адже потрібно було встигати реагувати на 100500 новин одночасно,

– каже керівниця розділу Спорт 24 Софія Кулай.

Окремо варто виділити другий бій Усика. Завдяки оперативній роботі редакція не просто висвітлила всі деталі поєдинку, але й забезпечила найбільший трафік року для розділу Спорт 24.

Розширення відділу розважального контенту

Для відділу розважального контенту 2024 рік став періодом цікавих викликів і справжніх американських гірок від Google. Та все ж головне досягнення – поповнення у команді, яке стало можливим завдяки відкриттю трьох крутих рубрик: Дизайн, Дім та Тренди.

Зараз у нас чималенька команда, до якої входять 23 круті та яскраві редактори. Якщо вже рахувати усіх, тобто нас разом з Ірою Вихрущ (керівницею відділу розважального контенту, – ред. 24 Канал) та мною, – 25,

– каже заступник керівника відділу розважального контенту Назарій Лазур.

Та не тільки кількістю, але і якістю. На кожному з розділів можна знайти багато робіт авторів, якими ми пишаємося. Окремо виділимо:

Інтерв’ю з керівником експедиції на "Академік Вернадський" від Мар’янки Бекало. Це фантастичний матеріал, який точно не залишить байдужим.

Розмову з Артуром Пройдаковим від Марічки Волошин. Вчитель української мови та літератури, який 2021 року став переможцем премії Global Teacher Prize Ukraine, порушив безліч важливих тем, які стосуються не лише сьогодення, а й майбутнього.

Інтерв’ю з Дашею Квітковою від Юлі Турелик. Матеріал, який відкриє інфлюєнсерку з нового боку, змусить переглянути ставлення до неї та відкине асоціації з реаліті "Холостяк".

За цей рік ми пережили 100500 адпейтів Google та його вибриків. Часом бувало вкрай складно збагнути, що він хоче та як його задобрити. Часом потрібно було підбадьорювати авторів, яких засмучували цифри по переглядах. Але тішить, що так буває не завжди,

– каже Лазур.

Саме ці американські гірки стали причиною багатьох сюрпризів. Хто б міг подумати, що новину з заголовком "Навіщо дві кнопки на бачку унітаза?" прочитають 600 тисяч разів? Несподіванкою стала і стаття про те, як правильно називати родичів – вона набрала понад 560 тисяч переглядів.

Нам з Ірою особливо хотілося б подякувати кожному та кожній з наших авторів. Вони надихають нас і продовжують рости разом з нами. Нам пощастило мати таку круту команду,

– підсумовує заступник.

Оновлення редакції LifeStyle 24

2024 рік об’єднав редакцію LifeStyle у справжню команду. Сьогодні тут 7 молодих авторок, кожна з яких працює на результат. Особливо помітно це у ті робочі дні, коли проходить Нацвідбір, Євробачення, Оскар. Тобто ті події, де необхідна максимальна оперативність та злагодженість.

Цього року особисто для себе зробила висновок, що дуже важливо організовувати не лише наради, де обговорюємо робочі питання, а й збиратися поза роботою, щоб трішки відволіктись і провести час разом. До прикладу, в жовтні ми всі разом ходили на майстер-клас з малювання. Бачу, що такі події позитивно впливають на емоційний стан дівчат, на їхню мотивацію до роботи,

– ділиться досвідом керівниця відділу LifeStyle Христина Кобак.



Тімбілдинг команди LifeStyle / Фото з інстаграму Христі Кобак

Також на якість роботи позитивно вплинули тренінги з фактчекінгу, створення заголовків та онлайн-тестування. І, звісно, – багато практики. Рік видався багатим на інтерв’ю. Для деяких авторок це був дебют в цьому жанрі. Звісно, успішний. І це ще один привід для гордості.

Цього року нам вдалося поговорити з Nemo зі Швейцарії та стати чи не єдиним українським медіа, яке має інтерв’ю з переможцями Євробачення-2024,

– додає Кобак.

Здоров’я 24: продовжуємо спростовувати міфи

Керівник розділу Здоров'я Олександр Бевза ділиться, що за рік вдалося провести понад 70 інтерв’ю з лікарями, ветеранами та пацієнтами. Кожне з них було по-своєму важливим. Зокрема, запам’яталася серія історій жінок, які з різним успіхом борються з раком та стаття про реабілітацію ветеранів, які втратили зір на війні.

До того ми перші нормально пояснили, хто такі квадробери і заспокоїли батьків, що подібні захоплення не становлять небезпеки. Та приводів для паніки ніколи не буває забагато. І вже незабаром, коли сталися кілька трагічних випадків смерті дітей через анестезію, детально описали чому не варто боятися хірургічних операцій. Сумарно за рік було опубліковано 72 спростування міфів, пов’язаних зі здоровям та лікуваням.

Вдосконалена концепція колонок

Цього року ми змінили концепцію колонок на сайті. У нас зʼявилося багато нових колумністів та спеціалістів з різних сфер, які пишуть дійсно ексклюзивні тексти.

Раді, що змогли стати майданчиком, на якому з’явилися дописи Богдан Кротевич ("Тавра"), Аліни Михайлової, Масі Найєма – людей, яких ми дуже поважаємо і чия думка справді важлива.

Комерційний відділ, якому довіряють

Відділ комерційних проєктів 24 Каналу – це завжди про якість, креативність, відповідальність та індивідуальний підхід до кожного клієнта. Саме тому нас обирають для довготривалої співпраці та повертаються за новими текстами.

Сьогодні у відділі працюють 5 редакторок, які створюють рекламну інформацію для брендів, авторські нативні публікації та цілі цикли тематичних матеріалів.

У рамках комерційних проєктів упродовж року ми інформували українців про топові спортивні події, давали перевірені кулінарні поради, пропонували смачні рецепти на щодень та свята, розповідали цікаві факти про українські традиції тощо,

– зазначає керівниця відділу комерційних матеріалів Юлія Михайлова.

Відділ мультимедіа, який створює мистецтво з нуля

Ми можемо багато говорити про наші тексти та публікації, але знаємо, що рівень переходів на них був би значно нижчим без неймовірного оформлення. За авторські артколажі та інфографіки на сайті, а також каруселі в інстаграм відповідає команда талановитих дизайнерів і випускових, які щодня роблять неймовірну роботу, що заслуговує на найвищу похвалу.

Кожна картинка та карусель це унікальний продукт, у який вкладено величезну кількість часу, зусиль та натхнення. Від першої ідеї до фінального результату – це процес, де поєднуються креативність, професіоналізм і любов до своєї справи,

– підкреслює керівниця відділу мультимедіа Дарія Нестеренко.

І це справді не просто контент, а мистецтво, створене з нуля, аби дарувати емоції, розповідати історії та дивувати якістю.

Нові та старі традиції

Попри часту втому ми постійно намагаємося виділити час на відпочинок. Тож за багато років в нас народилося чимало традицій, багато з яких ми закинули внаслідок повномасштабної війни. Почали відроджувати їх лише цього року. Серед таких – спільні походи в боулінг і гра в пейнтбол.

Окрім того, ми пройшли курси "Mental Support for Media" та TCCC ASM від NAEMT, що організував медичний батальйон "Госпітальєри".

Та є у нас традиція, яка залишається незмінною вже багато років. Це святкування таємного Миколая. Щороку ми збираємося в офісі, аби відчути магію свята та поділитися нею з колегами. Чесно зізнаємося: це улюблений день року для багатьох працівників нашого сайту.

Моменти, які цінуємо не менше, аніж робочі досягнення / Фото 24 Канал

Ділилися досвідом з іншими

В рамках Kyiv Media School наша команда отримала можливість поділитися власним досвідом з представниками інших медіа. Лекції представили керівник відділу соцмедіа Яромир Вдович, заступниця головного редактора Вероніка Гавриленко, керівниця новинного контенту Наталя Боднар та інші.

До того ж зараз ми більше працюємо зі студентами, які приходять до нас на практику.

Показуємо студентам як працює сайт, як відбираються новини, як їх пишуть редактори. Пояснюємо, чому потрібно дзвонити у різні структури та отримувати коментарі. Також зустрічаємось з ними вживу і обговорюємо проблеми, які існують в навчанні та ситуацію в країні. Цікаво почути думки студентів, які тільки-тільки заходять в професію, – додає Наталя Боднар.

Тематичні лекції ініціювали і шеф-редактори окремих відділень. Наприклад, керівник економічного відділу Дар'я Веренева провела внутрішній тренінг "Як писати про курс валют та акції компаній".

Фонд 24: нова допомога ЗСУ

Команда 24 Каналу не залишається осторонь бойових дій і працює на благо нашого війська. Зокрема, цьому сприяє наш Благодійний Фонд 24. Цьогоріч з допомогою наших читачів неможливе ставало можливим. Нам вдавалося закуповувати найнеобхідніше і доставляти його туди, де чекають найбільше.

Підсумки роботи Фонду 24: дивіться відео

Саміт ЄС у Брюсселі

Насичений рік завершився не менш насиченою поїздкою Анастасії Зазуляк до Брюсселю з українською делегацією журналістів.

Наша команда із 7 редакторів топових українських медіа провела десятки офрек зустрічей із високопоставленими представниками ЄС, де не тільки ми могли почути про настрої у стінах Брюсселю, але і розповісти про важливі хвилювання українців. Вдячна представництву ЄС в Україні за організацію зустрічі,

– поділилася враженнями головна редакторка сайту 24 Каналу.

Окреслили плани на 2025 рік

Грудень став місяцем глобального планування. Кожен відділ має свій вектор роботи, водночас ми окреслили загальноредакційні цілі, над якими працюватимемо надалі.

2025-й стане роком авторського контенту, вдосконалення технологій та зближення з читачами,

– ділиться планами бренд-менеджерка сайту 24 Каналу Юлія Бабич.

Про усі оновлення повідомлятимемо за тегом, а також у наших соцмережах.

Допоки ми готуємося до нового сезону, хочемо подякувати кожному і кожній із нашої неймовірної команди сайту 24 Каналу. Кожен зі 123 людей викладається щодня на максимум для того, аби мільйони читачів отримали якісну інформацію,

– підсумовує Анастасія Зазуляк.