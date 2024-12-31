Учитывая сколько всего мы создаем за сутки, выделить главное за год – задача со звездочкой. Но нам все же удалось. Символично собрали 24 главных достижения, которые меняли к лучшему как нашу редакцию, так и страну в целом. Больше об итогах года – в материале 24 Канала.

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Рост команды и аудитории

По состоянию на конец 2024 года контент для сайта и соцсетей 24 Канала создает 123 специалиста. Это выпускающие редакторы, журналисты, аналитики, расследователи, литредакторы, дизайнеры и отдел соцмедиа... Огромная команда, которая в любое время и на любой платформе оперативно расскажет о главном и объяснит сложное простыми словами.

Разнообразие форматов и тем способствовало росту доверия нашей аудитории. Это подтверждают цифры. В течение года с нами оставались миллионы читателей. К тому же ежемесячно мы фиксировали стабильный приток новых пользователей.

Мы благодарны каждому читателю и читательнице за доверие, за ежедневное присутствие и за то, что они не позволяют миру "адаптироваться" к войне в Украине. Важно громко говорить о нас. И наши читатели ежедневно помогают это делать, быть голосом, который становится только громче,

– подчеркивает главный редактор сайта 24 Канала Анастасия Зазуляк.

Успешно преодолевали турбулентность, вызванную кадровым голодом

Лента новостей – это база, основа. Без неё не было бы ничего. Она не только обеспечивает оперативность, но является настоящей кузницей кадров. Именно здесь растут будущие лидеры и руководители,

– описывает отдел заместитель главного редактора 24 Канала Эмал Наби.

2024-й подтвердил его слова. В этом году многие редакторы новостной ленты перешли в другие отделы или получили повышение. С одной стороны это позволило сохранить ценные кадры внутри компании, с другой – привело к временной турбулентности.

"Сейчас сложно найти правильных людей из-за нехватки кадров, который испытывают все на рынке труда. Работников приходилось искать через знакомых и сарафанное радио. И все же только за последние 2 месяца к нам присоединились 5 новых людей, которые хорошо вливаются в процесс. А глобальные изменения почти не отразились на работе", – утверждает Наби.

Более оперативная подача новостей

Начиная с 24 февраля 2022 года, выпускающие и редакторы ленты новостей работают круглосуточно. Эта практика сохранилась и в 2024-м. Благодаря непрерывному мониторингу и освещению главных событий мы закрепили за собой статус одного из самых оперативных новостных медиа Украины.

Конечно, весомую роль в этом сыграли и другие факторы: мотивированная команда, правильно отлаженная работа и формирование графиков в собственной CRM-системе LuxCore, релиз которой тоже пришелся на 2024 год. К тому же мы постоянно тестировали инновационные технологии. Одной из таких стала надиктовка срочных новостей.

Это оказалось классным решением для действительно срочных новостей, с публикацией которых нельзя терять ни минуты,

– делится заместитель главного редактора Вероника Гавриленко.

Благодаря комплексному подходу и вниманию к деталям мы смогли в рекордные сроки и без лишнего стресса для журналистов освещать то, что волновало украинцев здесь и сейчас: от массированных ударов России по Украине до саммита мира, от президентских выборов в США до пресс-конференций и локальных брифингов.

Практика аудитов и тренингов для улучшения качества текстов

Вместе со скоростью мы прокачивали и качество. Для этого продолжили практику внутренних аудитов, которые проводила руководитель литредакторов Юлия Антоненко.

Вместе с руководителями отделов искали видение "идеальной ленты новостей" для каждого сабсайта. Для этого всесторонне проанализировали новости всех авторов, чтобы сформулировать общие советы по оптимизации рабочего процесса, а также индивидуальные рекомендации,

– рассказала Юлия Антоненко.



На основе аудитов мы проводили тренинги с авторами / Фото 24 Канала

С каждым из редакторов ленты были проведены разговоры, тренинги на основе аудитов, которые помогли им стать лучше,

– добавил Эмал Наби.

В то же время этот год был наполнен работой над редакционным словарем, унификацией написания иностранных имен и имен собственных, подборками советов для авторов.

Мы актуализировали знания о HTML, SEO, искусственный интеллект, чтобы редактирование гармонично соединилось с новыми подходами к созданию контента. А еще все литредакторы обладают тайным умением угадывать автора новости по нескольким первым предложениям,

– рассказывает руководитель литредакторов Юлия Антоненко.

24 обновления админ-панели за год

Панель администратора – это главное рабочее пространство каждого новостника. Поэтому здесь все должно быть просто, интуитивно и удобно. В 2024 году мы обновили дизайн "админки", учитывая базовые потребности редакции, а также внедрили новые технические решения, среди которых быстрая подгрузка дополнительных фото, усовершенствованный сервис автоматического перевода и тому подобное.

Хотя процесс "поставки" всегда сопровождается стрессом и переживанием, что что-то может пойти не по плану (и, к сожалению, так часто случается), это все равно важная часть работы, которая в конце концов облегчает наши будни,

– делится Вероника Гавриленко.

Интеграция ИИ в работу всех отделов

2024 год стал точкой роста технологий ИИ во всем мире. И мы искренне рады, что стали амбассадорами тренда в сфере медиа. Сейчас наша главная разработка – это озвучивание новостей голосами ведущих – Екатерины Соляр и Тани Татарченко.

В течение года мы работали над тем, чтобы с одной стороны новости звучали классно и не искусственно для читателя, а с другой – были простыми в создании. На этом пути мы преодолевали баги ИИ, несколько раз обновляли дизайн и юзабилити плеера. Теперь это звучит естественно и имеет классный вид,

– отмечает Гавриленко.

Под конец года на сайте даже появился отдельный отдел озвучки. Количество сгенерированных дорожек выросло, а прослушивания увеличились вдвое. В 2025 год мы заходим с новой целью – сделать озвучку доступной в мобильном приложении 24 Канала.

Еще один интересный формат, реализован с помощью ИИ – основные тезисы новости, которые можно проскролить сразу после заголовка.

Расширение аналитического отдела

Мы гордимся коллегами, которые стали частью Вооруженных Сил Украины. Среди них - талантливые аналитики Василий Денисюк и Никита Комар. Пока ждем победы и их возвращения к основной работе, усиливаем команду внутренними ресурсами.

Идеальным дополнением стал новый аналитик сайта Лев Шевченко. Кроме работы с эксклюзивными темами – Киев, техно, мобилизация, Минобороны – он взял на себя представительство на официальных мероприятиях и оффреках министерств, в частности Минцифры.

В то же время на европейской арене 24 Канал успешно представляет София Назаренко. Благодаря ее работе мы стали одним из самых активных участников Саммита мира в Швейцарии, саммитов ЕС в Брюсселе и Варшаве.

Уровень представленности 24 Канала вырос, и теперь нас знают как мощный информационный ресурс. Это один из лучших моментов за год. Горжусь,

– комментирует заместитель главного редактора Эмал Наби.

Кроме того, мы достойно отработали одну из главных международных тем года – выборы в США.

Большое спасибо Косте Довганю, который еще с весны подробно объяснял читателям "внутреннюю кухню" этих выборов и сопровождал тему до самого завершения. Он доступно и понятно раскрывал сложные международные и внутриполитические вопросы,

– добавляет Наби.

Запуск отдела расследований

В 2024 наша редакция выросла до команды расследователей. Сейчас мы работаем с дампами (взломанными почтами) российских преступников, а также с внутренними украинскими проблемами. Для удобства читателей на сайте появилась отдельная страница, где отфильтрованы именно авторские расследования 24 Канала. Здесь можно найти немало интересных тем и на условиях конфиденциальности поделиться собственными историями.

Среди того, на что следует обратить внимание:

Материал, в котором идентифицировали новый цех россиян для локализации сборки иранских беспилотников.

Расследование, работа над которым длилась много месяцев. Мы узнали, как россияне похищают украинских детей и какие методы для этого используют. Оригиналы доказательств переданы представителям Службы безопасности Украины и в Офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Расследование, в котором мы решили исследовать, почему миллионные подряды в Украине получают компании с сомнительной структурой собственности и руководителями, которые вряд ли знают, как вести большой бизнес. Сделали это на примере одного харьковского "бизнесмена".

Интервью и спецпроекты о самом важном

Одним из самых важных в этом году стало сотрудничество с бригадой "Азов". Под руководством Натальи Боднар наши авторы записали несколько интервью с представителями военного формирования. Но особенно значимыми стали два материала: реконструкция выхода в плен защитников "Азовстали" и история развития бригады за последнее десятилетие.

У меня с "Азовом" связана личная история, поэтому я хорошо понимаю, какой тяжелый путь прошли бойцы, особенно учитывая многолетнюю информационную атаку со стороны российской пропаганды,

– делится Наталья Боднар.

Также много общаемся с Ассоциацией семей защитников "Азовстали". С тех пор как военные из Мариуполя в плену – находимся на связи и подсвечиваем тему пленных.



Ценим каждую благодарность нашей команде / Фото 24 Канала

Не менее плодотворным было сотрудничество с 47-й бригадой, где служит наш коллега Александр Марчак и друзья аналитика Ивана Магуряка. Разговор с одним из них вышел на нашем сайте ко Дню Вооруженных сил Украины.

Анастасия Зазуляк добавляет, что среди главных спецпроектов 2024 года – "Война. Любовь и терапия". Это глубокие интервью с военными и психологами о вызовах и сложностях, с которыми сталкиваются украинцы во время войны.

Руководитель отдела LifeStyle Кристина Кобак запустила спецпроект "Красота в несокрушимости" – цикл, рассказывающий о героях и героинях, которые возвращаются к гражданской жизни после ранений и ампутаций, становясь источником вдохновения для миллионов.

Поездка в приграничье Курской области

В октябре нам выпала возможность осуществить давнюю мечту – записать интервью непосредственно с фронта.

"Все началось с предложения записать первое интервью с Мстиславом Баником. Ранее он был топ-менеджером в Минцифре и развивал "Дію", а затем добровольно пошел служить в ВСУ. Мы уже имели опыт общения со Славой, поэтому я сразу согласилась. К работе над материалом привлекла Ивана Магуряка, который специализируется на военной тематике. Мы взяли билеты и отправились в Сумы, а оттуда – на приграничье Курской области", – вспоминает Наталья Боднар.



Мстислав Баник, Наталья Боднар и Иван Магуряк / Фото 24 Канала

Разговор записывали недалеко от пункта пропуска между Украиной и Россией. На фоне раздавались звуки танков и "Градов", но это были наши военные, поэтому волнений не возникло.

Разговор со Славой был очень содержательным: мы говорили о его решении пойти в ВСУ, будни военных, работу с дронами, а также о Курской операции и действиях наших военных на территории России. В итоге подготовили две части интервью, которые были тепло восприняты нашими читателями.

Новые рубрики в отделе эксклюзивов

В 2024 году отдел эксклюзивов, который адаптирует контент эфира для сайта, наработал новые рубрики. Одной из них стала "Разговор".

"Разговоры" на разные темы и с разными спикерами полюбились сотням наших читателей, а мы вдохновляемся результатом и работаем для того, чтобы контент был еще интереснее,

– говорит руководитель отдела эксклюзивов канала Татьяна Кривишин.

За год команда обработала множество интервью, в частности с иностранными гостями: американскими пилотами, офицерами ЦРУ и приближенными к бывшим президентам США.

Есть то, что запомнилось больше всего. Безусловно, это интервью с военными. Каждый разговор, который мы обрабатываем для сайта, остается в сердце. Каждая история – особенная. От каждой цитаты щемит в груди. Мы благодарим наших гостей-военных за откровенность и уже готовимся писать заключительную часть всех интервью – как им удалось завоевать победу Украины,

– подчеркивает Кривишин.

Она добавляет, что результата не было бы без команды, которая в этом году пополнилась вдохновенными, инициативными и всегда готовых к новому редакторами.

Наши соцсети – образец для других

24 Канал удачно освоил диджитал-пространство. Сегодня мы представлены всюду, где есть наш читатель: от Telegram, который является основной соцсетью для потребления новостей в Украине, до малоосвоенного другими медиа Threads.

Для каждой платформы мы подбираем уникальный формат, который не просто отвечает интересам аудитории, но положительно считывается алгоритмами. Ярким примером является TikTok. Благодаря правильному подходу мы уже привлекли 424 тысячи подписчиков и эта цифра постоянно растет.

Сейчас продукт 24 Канала составляет значительную долю от всего украиноязычного новостного контента в TikTok,

– отмечает руководитель отдела соцмедиа Яромир Вдович.

К теме Спасибо, что вы с нами: TikTok 24 Канала пересек отметку в 400 тысяч подписчиков

Не менее грандиозным событием стала верификация 24 Канала в WhatsApp. Мы более года ожидали заветную "галочку" и в конце концов стали первым новостным аккаунтом, который получил ее в мессенджере. Лишь через некоторое время к нам присоединились и другие украинские медиа.

Марафон спортивных событий

2024 год запомнился бешеным спортивным сезоном весна-лето, который стартовал с боя Усика против Фьюри 18 мая. А дальше все закрутилось: футбольное Евро-2024, Олимпиада, Паралимпиада – и это почти без перерывов между соревнованиями.

Это лето стало настоящим вызовом для нас, ведь нужно было успевать реагировать на 100500 новостей одновременно,

– говорит руководитель раздела Спорт 24 София Кулай.

Отдельно стоит выделить второй бой Усика. Благодаря оперативной работе редакция не просто осветила все детали поединка, но и обеспечила самый большой трафик года для раздела Спорт 24.

Расширение отдела развлекательного контента

Для отдела развлекательного контента 2024 год стал периодом интересных вызовов и настоящих американских горок от Google. И все же главное достижение – пополнение в команде, которое стало возможным благодаря открытию трех крутых рубрик: Дизайн, Дом и Тренды.

Сейчас у нас немаленькая команда, в которую входят 23 крутые и яркие редакторы. Если уж считать всех, то есть нас вместе с Ирой Выхрущ (руководительницей отдела развлекательного контента, – ред. 24 Канал) и мной, – 25,

– говорит заместитель руководителя отдела развлекательного контента Назарий Лазур.

Но не только количеством, но и качеством. На каждом из разделов можно найти много работ авторов, которыми мы гордимся. Отдельно выделим:

Интервью с руководителем экспедиции на "Академик Вернадский" от Марьянки Бекало. Это фантастический материал, который точно не оставит равнодушным.

Разговор с Артуром Пройдаковым от Марички Волошин. Учитель украинского языка и литературы, который в 2021 году стал победителем премии Global Teacher Prize Ukraine, поднял множество важных тем, которые касаются не только настоящего, но и будущего.

Интервью с Дашей Квитковой от Юли Турелик. Материал, который откроет инфлюенсерку с новой стороны, заставит пересмотреть отношение к ней и отбросит ассоциации с реалити "Холостяк".

За этот год мы пережили 100500 адпейтов Google и его выходки. Иногда бывало крайне сложно понять, что он хочет и как его задобрить. Иногда нужно было подбадривать авторов, которых огорчали цифры по просмотрам. Но радует, что так бывает не всегда,

– говорит Лазурь.

Именно эти американские горки стали причиной многих сюрпризов. Кто бы мог подумать, что новость с заголовком "Зачем две кнопки на бачке унитаза?" прочитают 600 тысяч раз? Неожиданностью стала и статья о том, как правильно называть родственников – она набрала более 560 тысяч просмотров.

Нам с Ирой особенно хотелось бы поблагодарить каждого и каждую из наших авторов. Они вдохновляют нас и продолжают расти вместе с нами. Нам повезло иметь такую крутую команду,

– подытоживает заместитель.

Обновление редакции LifeStyle 24

2024 год объединил редакцию LifeStyle в настоящую команду. Сегодня здесь 7 молодых авторов, каждая из которых работает на результат. Особенно заметно это в те рабочие дни, когда проходит Нацотбор, Евровидение, Оскар. То есть те события, где необходима максимальная оперативность и слаженность.

В этом году лично для себя сделала вывод, что очень важно организовывать не только совещания, где обсуждаем рабочие вопросы, но и собираться вне работы, чтобы немного отвлечься и провести время вместе. К примеру, в октябре мы все вместе ходили на мастер-класс по рисованию. Вижу, что такие события положительно влияют на эмоциональное состояние девушек, на их мотивацию к работе,

– делится опытом руководитель отдела LifeStyle Кристина Кобак.



Тимбилдинг команды LifeStyle / Фото из инстаграма Кобак

Также на качество работы положительно повлияли тренинги по фактчекингу, создание заголовков и онлайн-тестирование. И, конечно, – много практики. Год выдался богатым на интервью. Для некоторых авторов это был дебют в этом жанре. Конечно, успешный. И это еще один повод для гордости.

В этом году нам удалось поговорить с Nemo из Швейцарии и стать едва ли не единственным украинским медиа, которое имеет интервью с победителями Евровидения-2024,

– добавляет Кобак.

Здоровье 24: продолжаем опровергать мифы

Руководитель раздела Здоровье Александр Бевза делится, что за год удалось провести более 70 интервью с врачами, ветеранами и пациентами. Каждое из них было по-своему важным. В частности, запомнилась серия историй женщин, которые с разным успехом борются с раком и статья о реабилитации ветеранов, которые потеряли зрение на войне.

К тому же мы первые нормально объяснили, кто такие квадроберы и успокоили родителей, что подобные увлечения не представляют опасности. Но поводов для паники никогда не бывает много. И уже вскоре, когда произошли несколько трагических случаев смерти детей из-за анестезии, подробно описали почему не стоит бояться хирургических операций. Суммарно за год было опубликовано 72 опровержения мифов, связанных со здоровьем и лечением.

Усовершенствованная концепция колонок

В этом году мы изменили концепцию колонок на сайте. У нас появилось много новых колумнистов и специалистов из разных сфер, которые пишут действительно эксклюзивные тексты.

Рады, что смогли стать площадкой, на которой появились сообщения Богдан Кротевич ("Тавра"), Алины Михайловой, Маси Найема – людей, которых мы очень уважаем и чье мнение действительно важно.

Коммерческий отдел, которому доверяют

Отдел коммерческих проектов 24 Канала – это всегда о качестве, креативность, ответственность и индивидуальный подход к каждому клиенту. Именно поэтому нас выбирают для долговременного сотрудничества и возвращаются за новыми текстами.

Сегодня в отделе работают 5 редакторов, которые создают рекламную информацию для брендов, авторские нативные публикации и целые циклы тематических материалов.

В рамках коммерческих проектов в течение года мы информировали украинцев о топовых спортивных событиях, давали проверенные кулинарные советы, предлагали вкусные рецепты на каждый день и праздники, рассказывали интересные факты об украинских традициях и так далее,

– отмечает руководитель отдела коммерческих материалов Юлия Михайлова.

Отдел мультимедиа, который создает искусство с нуля

Мы можем много говорить о наших текстах и публикации, но знаем, что уровень переходов на них был бы значительно ниже без невероятного оформления. За авторские артколлажи и инфографики на сайте, а также карусели в инстаграм отвечает команда талантливых дизайнеров и выпускающих, которые ежедневно делают невероятную работу, что заслуживает наивысшей похвалы.

Каждая картинка и карусель это уникальный продукт, в который вложено огромное количество времени, усилий и вдохновения. От первой идеи до финального результата – это процесс, где сочетаются креативность, профессионализм и любовь к своему делу,

– подчеркивает руководитель отдела мультимедиа Дарья Нестеренко.

И это действительно не просто контент, а искусство, созданное с нуля, чтобы дарить эмоции, рассказывать истории и удивлять качеством.

Новые и старые традиции

Несмотря на частую усталость мы постоянно стараемся выделить время на отдых. Поэтому за много лет у нас родилось немало традиций, многие из которых мы забросили в результате полномасштабной войны. Начали возрождать их только в этом году. Среди таких – совместные походы в боулинг и игра в пейнтбол.

Кроме того, мы прошли курсы "Mental Support for Media" и TCCC ASM от NAEMT, что организовал медицинский батальон "Госпитальеры".

Но есть у нас традиция, которая остается неизменной уже много лет. Это празднование тайного Николая. Ежегодно мы собираемся в офисе, чтобы почувствовать магию праздника и поделиться ею с коллегами. Честно признаемся: это любимый день года для многих работников нашего сайта.

Моменты, которые ценим не менее, чем рабочие достижения / Фото 24 Канал

Делились опытом с другими

В рамках Kyiv Media School наша команда получила возможность поделиться собственным опытом с представителями других медиа. Лекции представили руководитель отдела соцмедиа Яромир Вдович, заместитель главного редактора Вероника Гавриленко, руководитель новостного контента Наталья Боднар и другие.

К тому же сейчас мы больше работаем со студентами, которые приходят к нам на практику.

Показываем студентам как работает сайт, как отбираются новости, как их пишут редакторы. Объясняем, почему нужно звонить в различные структуры и получать комментарии. Также встречаемся с ними вживую и обсуждаем проблемы, которые существуют в обучении и ситуацию в стране. Интересно услышать мнения студентов, которые только-только заходят в профессию, – добавляет Наталья Боднар.

Тематические лекции инициировали и шеф-редакторы отдельных отделений. К примеру, руководитель экономического отдела Дарья Веренёва провела внутренний тренинг "Как писать о курсе валют и акциях компаний".

Фонд 24: новая помощь ВСУ

Команда 24 Канала не остается в стороне от боевых действий и работает на благо нашего войска. В частности, этому способствует наш Благотворительный Фонд 24. В этом году с помощью наших читателей невозможное становилось возможным. Нам удавалось закупать самое необходимое и доставлять его туда, где ждут больше всего.

Итоги работы Фонда 24: смотрите видео

Саммит ЕС в Брюсселе

Насыщенный год завершился не менее насыщенной поездкой Анастасии Зазуляк в Брюссель с украинской делегацией журналистов.

Наша команда из 7 редакторов топовых украинских медиа провела десятки оффрек встреч с высокопоставленными представителями ЕС, где не только мы могли услышать о настроениях в стенах Брюсселя, но и рассказать о важных волнениях украинцев. Благодарна представительству ЕС в Украине за организацию встречи,

– поделилась впечатлениями главный редактор сайта 24 Канала.

Очертили планы на 2025 год

Декабрь стал месяцем глобального планирования. Каждый отдел имеет свой вектор работы, одновременно мы обозначили общередакционные цели, над которыми будем работать в дальнейшем.

2025-й станет годом авторского контента, совершенствования технологий и сближения с читателями,

– делится планами бренд-менеджер сайта 24 Канала Юлия Бабич.

Обо всех обновлениях будем сообщать по тегу, а также в наших соцсетях.

Пока мы готовимся к новому сезону, хотим поблагодарить каждого и каждой из нашей невероятной команды сайта 24 Канала. Каждый из 123 человек выкладывается ежедневно на максимум для того, чтобы миллионы читателей получили качественную информацию,

– заключает Анастасия Зазуляк.