Сейчас 24 Канал в тиктоке выработал уникальный стиль и формат контента. В кадре можно увидеть знакомые лица, а над созданием роликов работает молодая креативная команда, которая понимает, что нужно новой аудитории.

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Контент на языке молодежи

Для вашего удобства 24 Канал публикует разнообразный контент на всех популярных платформах. TikTok отвечает за коммуникацию с молодой аудиторией медиа.

При запуске TikTok в декабре 2022 года мы понимали, что наша цель – расширить аудиторию и работать именно на молодежь. Тогда это была актуальная и малоосвоенная платформа, которая быстро росла. А уже сегодня, рядом с инстаграмом, она является самой популярной среди подростков,

– говорит руководитель отдела соцмедиа Яромир Вдович.

Предполагалось, что канал будет показывать закулисье производства теленовостей и именно это заинтересует молодежь. Поэтому сначала тестировали формат знакомства. Телеведущие рассказывали о себе, проводили экскурсии по студии. Было много прямых эфиров из гримёрки и даже аппаратно-студийного блока. Кроме того, звезды 24 Канала танцевали под музыку, что залетала в рекомендации, воспроизводили тренды и адаптировали их под свою деятельность.

Уже на экваторе подписок, когда количество аудитории перевалило за 200 тысяч, мы попробовали добавлять новостной контент. Это была лотерея, ведь платформа имеет своеобразную цензуру. Иногда триггером являются абсурдные слова, например кринж, кровь, взрывы. В некоторых случаях приходится заменять слово "Россия" на "соседи",

– добавляет Яромир.

Сейчас TikTok движется в сторону информативного контента, а аудитория лучше воспринимает серьезные темы. 400 тысяч пользователей, которые сейчас с нами, лучшее тому подтверждение.

Хотя, казалось бы, молодое поколение не очень интересуется новостями, TikTok 24 Канала показывает, что это далеко не так. У нас молодая команда, поэтому мы понимаем "боли" аудитории и знаем, какой контент создавать,

– рассказывает контент-менеджер Мария Берук.

Информативные и актуальные, но не скучные

В начале года с платформы было удалено значительную часть лицензионной музыки. Трендов и развлекательного контента стало меньше, а сам TikTok начал выбрасывать в рекомендации разговорные видео продолжительностью более минуты. Это была хорошая возможность опробовать новые форматы.

Любая платформа работает по собственным алгоритмам, под которые должен подстраиваться каждый автор. И нам в этом плане удалось. Сейчас продукт 24 Канала составляет значительную долю от всего украиноязычного новостного контента в TikTok,

– объясняет Вдович.

Среди горячих новостей – мобилизация, новые законопроекты, прогнозы по отключению света зимой. То есть все то, что вызывает общественный резонанс.

В то же время аудитории нравятся темы, которые не касаются новостей. Например, в каких играх упоминается Украина, какие самые популярные фамилии в нашей стране, что едят президенты. Факты, которые бы ты никогда не загуглил, но когда услышал об этом из нашего видео сказал: "вау, я об этом не знал",

– добавляет Мария Берук.

Команда, в которой каждый на своем месте

Яромир и Мария соглашаются, что TikTok отличается от других соцсетей. Поэтому к созданию контента подходят с пониманием.

Многие медиа не воспринимают эту платформу всерьез. Соответственно постинг видео происходит по остаточному принципу. В основном это вырезки из эфиров. У нас над созданием контента работает целая команда – это сценаристы, монтажеры и, конечно, ведущие, которые являются лицом канала,

– отмечает Мария.

По словам контент-менеджера, на 24 Канале все начинается с идеи. Кажется, что если видео новостное, то не нужно ничего придумывать. Но на самом деле сначала готовится сценарий, в котором команда переписывает сложное простым языком. К тому же аудиторию нужно заинтересовывать чем-то новым, поэтому часто приходится дополнительно подумать над новыми темами.

После написания сценариев – дело за ведущими. Далее видео передаются монтажерам, которые создают идеальную картинку, от которой невозможно оторвать глаз. Не менее важен и этап публикации. Здесь тоже есть много нюансов, говорит Мария. Впрочем, главные секреты не разглашает.

Систематичность и постоянный анализ

Чтобы быть в топе, приходится все время следить за нововведениями и анализировать поведение аудитории, отмечает Вдович. Это значительная работа, которая сопровождается пробами и ошибками – только так можно прийти к успеху.

По собственному опыту команда 24 Канала советует не бежать за количеством. Лучше создать одно оригинальное видео, что наберет 50 – 100 тысяч просмотров, чем генерировать контент, который будет давать мизерные охваты.

Надо понять, что все новости осветить не удастся и не стоит публиковать по 5 – 7 видео в день, ведь это может быть расценено как спам. Для нас оптимальное количество 2 – 3 видео в день. Этого хватает, чтобы рассказать о самом главном и удачно развивать свой проект,

– добавляет руководитель отдела соцмедиа.

В развитии канала важную роль играет систематичность. Видео на нашем канале выходят регулярно.

Это никогда не может быть чем-то второстепенным. Например, подход "что-то вырежем с ютуба и добавим субтитры" точно не сработает в долгосрочной перспективе. Важна оригинальность и учет требований TikTok. Если на это нет ресурсов, то здесь вопрос, стоит ли им вообще заниматься,

– добавляет Яромир.

И все же наша команда советует и другим редакциям присмотреться к TikTok, ведь сегодня это одна из самых прогрессивных платформ, которую стоит насыщать качественным украиноязычным контентом.

Для редакции – это еще и возможность покреативить. А для читателей – это простота. Буквально за минуту человек может узнать всю важную информацию,

– подытоживает Мария.

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