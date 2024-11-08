Зараз 24 Канал у тіктоці виробив унікальний стиль та формат контенту. В кадрі можна побачити знайомі обличчя, а над створенням роликів працює молода креативна команда, яка розуміє, що потрібно новій аудиторії.

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Поговорили з тими, хто стоїть за реалізацією TikTok-акаунту 24 Каналу та дізналися, що робить наш акаунт особливим.

Контент мовою молоді

Для вашої зручності 24 Канал публікує різноманітний контент на усіх популярних платформах. TikTok відповідає за комунікацію з наймолодшою аудиторією медіа.

Під час запуску TikTok у грудні 2022 року ми розуміли, що наша ціль – розширити аудиторію та працювати саме на молодь. Тоді це була актуальна та малоосвоєна платформа, яка швидко зростала. Та вже сьогодні, поруч з інстаграмом, вона є найпопулярнішою серед підлітків,

– каже керівник відділу соцмедіа Яромир Вдович.

Передбачалося, що канал буде показувати залаштунки виробництва теленовин й саме це зацікавить молодь. Тож спершу тестували формат знайомства. Телеведучі розповідали про себе, проводили екскурсії студією. Було багато прямих ефірів з гримерки та навіть апаратно-студійного блоку. Крім того, зірки 24 Каналу танцювали під музику, що залітала в рекомендації, відтворювали тренди та адаптували їх під свою діяльність.

Вже на екваторі підписок, коли кількість аудиторії перевалила за 200 тисяч, ми спробували додавати новинний контент. Це була лотерея, адже платформа має своєрідну цензуру. Інколи тригером є абсурдні слова, як-от крінж, кров, вибухи. В деяких випадках доводиться заміняти слово "Росія" на "сасєді",

– додає Яромир.

Зараз TikTok рухається в бік інформативного контенту, а аудиторія краще сприймає серйозні теми. 400 тисяч користувачів, які зараз з нами, найкраще тому підтвердження.

Хоча, здавалося б, молоде покоління не дуже цікавиться новинами, TikTok 24 Каналу показує, що це далеко не так. В нас молода команда, тому ми розуміємо "болі" аудиторії і знаємо, який контент створювати,

– розповідає контент-менеджерка Марія Берук.

Інформативні та актуальні, але не нудні

На початку року з платформи було видалено значну частину ліцензійної музики. Трендів та розважального контенту стало менше, а сам TikTok почав викидати в рекомендації розмовні відео тривалістю понад хвилину. Це була хороша можливість випробувати нові формати.

Будь-яка платформа працює за власними алгоритмами, під які мусить підлаштовуватися кожен автор. І нам в цьому плані вдалося. Зараз продукт 24 Каналу становить значну частку від усього україномовного новинного контенту у TikTok,

– пояснює Вдович.

Серед гарячих новин – мобілізація, нові законопроєкти, прогнози щодо відключення світла узимку. Тобто все те, що викликає суспільний резонанс.

Водночас аудиторії подобаються теми, які не стосуються новин. Наприклад, в яких іграх згадується Україна, які найпопулярніші прізвища у нашій країні, що їдять президенти. Факти, які б ти ніколи не загуглив, але коли почув про це з нашого відео сказав: "вау, я про це не знав",

– додає Марія Берук.

Команда, в якій кожен на своєму місці

Яромир та Марія погоджуються, що TikTok відрізняється від інших соцмереж. Тому до створення контенту підходять з розумінням.

Багато медіа не сприймають цю платформу всерйоз. Відповідно постинг відео відбувається за залишковим принципом. Здебільшого це вирізки з ефірів. У нас над створенням контенту працює ціла команда – це сценаристи, монтажери і, звісно, ведучі, які є обличчям каналу,

– зазначає Марія.

За словами контент-менеджерки, на 24 Каналі все починається з ідеї. Здається, що якщо відео новинне, то не потрібно нічого вигадувати. Але насправді спершу готується сценарій, в якому команда переписує складне простою мовою. До того ж аудиторію потрібно зацікавлювати чимось новим, тому часто доводиться додатково подумати над новими темами.

Після написання сценаріїв – справа за ведучими. Далі відео передаються монтажерам, які створюють ідеальну картинку, від якої неможливо відірвати очей. Не менш важливий і етап публікації. Тут теж є багато нюансів, каже Марія. Втім, головні секрети не розголошує.

Систематичність і постійний аналіз

Щоб бути в топі, доводиться весь час слідкувати за нововведеннями та аналізувати поведінку аудиторії, наголошує Вдович. Це значна робота, яка супроводжується пробами і помилками – лише так можна прийти до успіху.

З власного досвіду команда 24 Каналу радить не бігти за кількістю. Краще створити одне оригінальне відео, яке набере 50 – 100 тисяч переглядів, аніж генерувати контент, який буде давати мізерні охоплення.

Треба зрозуміти, що всі новини висвітлити не вдасться і не варто публікувати по 5 – 7 відео на день, адже це може бути розцінено як спам. Для нас оптимальна кількість 2 – 3 відео на день. Цього вистачає, щоб розповісти про найголовніше та вдало розвивати свій проєкт,

– додає керівник відділу соцмедіа.

В розвитку каналу вагому роль відіграє систематичність. Відео на нашому каналі виходять регулярно.

Це ніколи не може бути чимось другорядним. Наприклад, підхід "щось виріжемо з ютубу і додамо субтитри" точно не спрацює в довготривалій перспективі. Важлива оригінальність і врахування вимог TikTok. Якщо на це немає ресурсів, то тут питання, чи варто ним взагалі займатися,

– додає Яромир.

Та все ж наша команда радить й іншим редакціям придивитися до TikTok, адже сьогодні це одна з найпрогресивніших платформ, яку варто насичувати якісним україномовним контентом.

Для редакції – це ще й можливість покреативити. А для читачів – це простота. Буквально за хвилину людина може дізнатися всю важливу інформацію,

– підсумовує Марія.

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