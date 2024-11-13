Возможность слушать новости онлайн появилась на сайте 24 Канала в конце 2023 года. Сначала мы предлагали читателям несколько аудионовостей в день. Сейчас в течение суток редакция озвучивает в среднем 80 материалов.

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Мы не останавливаемся на достигнутом – с момента первого релиза команда разработчиков и редакторов работает над совершенствованием технологии озвучки. Сейчас, кроме Open AI, мы используем более гибкие программные обеспечения. В частности те, что позволяют экспериментировать с голосами. "Обучать" искусственный интеллект на этом этапе доверили любимой телеведущей тысячи украинцев – Екатерине Соляр. Именно ее голосом теперь звучат новости политики, экономики и аналитические материалы 24 Канала.

Что уже известно о нововведениях, рассказали заместитель главного редактора сайта 24 Канала Вероника Гавриленко и Head of Innovation в Luxnet Юрий Кисильчук.

Аудионовости на сайте 24 Канала – удобное решение для мгновенного получения информации

Презентация ChatGPT стала переломным моментом для редакции 24 Канала. Мы сразу начали испытывать возможности ИИ на практике. Для начала составили список идей и пожеланий, которые казались фантастикой, обсудили их с разработчиками и начали воплощать в жизнь. Уже совсем скоро оказалось, что большинство из предложенного – реальные цели. Так получилось и с аудионовостями.

Цель была амбициозная – облегчить читателям восприятие контента. Мы понимали, что количество новостей в Украине постоянно растет, а аудитория физически не может перечитать все, что накопилось в течение рабочего дня. Поэтому короткие информативные аудионовости стали оптимальным решением, благодаря которому читатели 24 Канала остаются в курсе самого важного без необходимости отвлекаться от рутинных дел.

Как рассказал Юрий Кисильчук, на первом этапе разработчики экспериментировали почти со всеми доступными решениями на рынке. В конце концов остановились на Open AI. Но уже при первых тестах начали возникать первые неточности.

Искусственные голоса Open AI не поддавались обучению. Они запрограммированы на то, что украинский язык звучит определенным образом – с искусственными ударениями, искусственными конструкциями. Это был первый камень преткновения,

– добавляет Вероника Гавриленко, которая отвечает за коммуникацию между разработчиками и редакцией сайта.

До полноценного запуска команда работала над совершенствованием имеющейся технологии и отбором голосов, что лучше всего передавали украинский язык. Только после устранения существенных ошибок, начали тестировать озвучку новостного контента. Сначала мы выпускали максимум 10 аудионовостей в день. Каждую из них тщательно слушали, а в случае обнаружения багов – дорабатывали.

Мы начинали с нескольких новостей в день, а сейчас озвучиваем уже четверть всех материалов, которые выходят на сайте,

– подчеркнул Юрий Кисильчук.

Сейчас тематика аудионовостей максимально широкая: каждый пользователь может послушать главное о политической ситуации в мире, узнать актуальный курс доллара или просто отдохнуть, воспроизводя аудиозаписи развлекательных рубрик.

Страница аудионовостей на сайте 24 Канала / Скриншот

Вместе с расширением тематики команда работает и над оптимизацией самих текстов. Если при запуске ИИ исключительно начитывал текст, созданный авторами, то сейчас все материалы выходят в сокращенной и адаптированной к прослушиванию версии.

Над подготовкой текста работают 2 разные модели. Кроме того, мы стараемся сделать озвучку еще лучше для слушателя, улучшая не только текст, но и сами голоса,

– говорит Юрий.

Екатерина Соляр – голос, которому доверяют

Первой "оживить" озвучку пригласили телеведущую 24 Канала Екатерину Соляр. Новая платформа позволила загрузить ее голос со всеми интонациями и эмоциями. К тому же отныне текст начитывается с соблюдением логических пауз, а в словах – сохранены правильные ударения. В первую очередь это упрощает восприятие информации.

Натренировать ИИ голосами наших ведущих – идея, пришедшая нам в голову еще год назад. Но до реализации дошло только сейчас. Я очень ждала этот релиз, ведь эта версия как раз то, что наша команда себе мыслила с самого начала,

– подытоживает Вероника.

Помимо прочего – нововведение является прекрасным подарком для поклонников Екатерины. У ведущей есть большая фан-база, а ее голосу действительно доверяют. Обновленная озвучка будет касаться прежде всего ленты новостей, экономики и эксклюзивов. А уже вскоре на сайте 24 Канала появится еще один популярный голос, который "оживит" развлекательный контент, новости здоровья, науки и спорта.

Планируем в дальнейшем добавлять новые голоса и использовать клонирование для улучшения пользовательского опыта,

– делится планами Юрий.

О следующих шагах и обновлениях будем рассказывать на сайте 24 Канала и в собственных соцсетях. Следите за нами, чтобы не пропустить!