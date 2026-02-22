"Спроси у МВД": 24 Канал и Министерство внутренних дел Украины запускают совместный проект
- 24 Канал и МВД Украины запускают совместный проект, что позволит украинцам задавать вопросы о военном положении, безопасности и других тем.
- Читатели могут присылать вопросы через комментарии на сайте, Facebook или Telegram, а ответы МВД будут опубликованы еженедельно в специальной рубрике.
Сайт 24 Канала вместе с МВД Украины запускает совместный информационный проект. Отныне наши читатели могут задать Министерству вопрос о правах граждан, военном положении или безопасности, а мы опубликуем все ответы.
Инициатива имеет целью усилить прямой диалог между обществом и государственными институтами в Украине. Подробнее о том, как будет работать проект – рассказывает 24 Канал.
Как будет работать проект "Спроси у МВД"?
В рамках проекта читатели сайта 24 Канала или наших соцсетей смогут присылать вопросы, которые их интересуют в сфере деятельности МВД. Самые актуальные и распространенные обращения наша редакция будет передавать в Министерство.
В общем проект имеет целью сделать информацию о работе МВД более понятной и доступной, а также помочь украинцам получать проверенные ответы на важные вопросы от первых источников.
Поэтому вы можете задать вопрос о:
военном положении в Украине;
правах граждан;
безопасности детей;
выдаче паспортов и приобретении гражданства Украины;
лицах, пропавших без вести при особых обстоятельствах;
реабилитации ветеранов из подразделений МВД;
трудоустройстве ветеранов;
выдаче водительского удостоверения;
регистрации и перерегистрации транспортных средств;
эвакуации людей с прифронтовых территорий;
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (в том числе и после российских атак);
киберпреступлениях (о мошенничестве и цифровой безопасности в интернете).
Ответы МВД мы будем публиковать на сайте 24 Канала каждую неделю в формате новостей в рамках специальной рубрики "Спроси у МВД". Сами же вопросы будем собирать в соответствующие тематики или блоки.
Кстати! Мы уже спросили у МВД, можно ли вывозить детей из Украины за границу во время военного положения, кто это может делать, какие есть требования и какие документы нужны.
Где задать вопрос в МВД?
Вы можете задать вопрос в Министерство, которые вас интересуют:
- в комментариях к этой новости,
- у фейсбуке 24 Канала в комментариях к соответствующим сообщениям с проектом "Спроси у МВД"
- у телеграм-канале 24 Канала в соответствующих постах.