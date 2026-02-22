"Спроси у МВД": 24 Канал и Министерство внутренних дел Украины запускают совместный проект

Сайт 24 Канала вместе с МВД Украины запускает совместный информационный проект. Отныне наши читатели могут задать Министерству вопрос о правах граждан, военном положении или безопасности, а мы опубликуем все ответы.

Инициатива имеет целью усилить прямой диалог между обществом и государственными институтами в Украине. Подробнее о том, как будет работать проект – рассказывает 24 Канал.

Как будет работать проект "Спроси у МВД"?

В рамках проекта читатели сайта 24 Канала или наших соцсетей смогут присылать вопросы, которые их интересуют в сфере деятельности МВД. Самые актуальные и распространенные обращения наша редакция будет передавать в Министерство.

В общем проект имеет целью сделать информацию о работе МВД более понятной и доступной, а также помочь украинцам получать проверенные ответы на важные вопросы от первых источников.

Поэтому вы можете задать вопрос о:

военном положении в Украине;

правах граждан;

безопасности детей;

выдаче паспортов и приобретении гражданства Украины;

лицах, пропавших без вести при особых обстоятельствах;

реабилитации ветеранов из подразделений МВД;

трудоустройстве ветеранов;

выдаче водительского удостоверения;

регистрации и перерегистрации транспортных средств;

эвакуации людей с прифронтовых территорий;

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (в том числе и после российских атак);

киберпреступлениях (о мошенничестве и цифровой безопасности в интернете).

Ответы МВД мы будем публиковать на сайте 24 Канала каждую неделю в формате новостей в рамках специальной рубрики "Спроси у МВД". Сами же вопросы будем собирать в соответствующие тематики или блоки.

Кстати! Мы уже спросили у МВД, можно ли вывозить детей из Украины за границу во время военного положения, кто это может делать, какие есть требования и какие документы нужны.

Где задать вопрос в МВД?

Вы можете задать вопрос в Министерство, которые вас интересуют: