Из-за российских оккупантов жителям Мариуполя пришлось выживать 2 месяца без воды, еды и связи. Герои фильма поделились своими воспоминаниями, как им удалось выжить под круглосуточными обстрелами, без возможности убежать из ада.

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Об этом рассказывает фильм "Мариуполь. Хроники ада"

Документальный фильм "Мариуполь. Хроники ада" – это рассказы 11 героев, выживших во время блокады города. Среди них – мариупольские журналисты, волонтеры, комендант крупнейшего в городе убежища в спорткомплексе "Терра Спорт" и обычные домохозяйки.

Фильм "Мариуполь. Хроники ада" – это рассказ о боли и потере близких, о военных преступлениях со стороны России и гуманитарной катастрофе в полумиллионном городе, а еще о любви и человечности.

Мир должен знать, что происходит в Мариуполе,

– именно с этих слов начинается фильм.

Очевидцы поделились своими воспоминаниями о том, что происходило во время авиаудара в мариупольском Драмтеатре и роддоме, а также о других событиях, которые должны войти в историю как военные преступления России против украинского народа.

Премьеру документального фильма "Мариуполь. Хроники ада" можно посмотреть в эфире 24 канала 5 мая в 22:00.

Тизер к фильму "Мариуполь. Хроники ада": смотрите видео

Что известно о производстве фильма "Мариуполь. Хроники ада"