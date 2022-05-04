Через російських окупантів мешканцям Маріуполя довелось виживати 2 місяці без води, їжі та зв'язку. Герої фільму поділились своїми спогадами, як їм вдалось вижити під цілодобовими обстрілами, без можливості втекти з пекла.

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Про це розповідає фільм "Маріуполь. Хроніки пекла"

Документальний фільм "Маріуполь. Хроніки пекла" – це розповіді 11 героїв, які вижили під час блокади міста. Серед них – маріупольські журналісти, волонтери, комендант найбільшого у місті сховища у спорткомплексі "Терра Спорт" та звичайні домогосподарки.

Фільм "Маріуполь. Хроніки пекла" – це розповідь про біль і втрату близьких, про військові злочини з боку Росії та гуманітарну катастрофу у півмільйонному місті, а ще про любов та людяність.

Світ має знати про те, що відбувається у Маріуполі,

– саме з цих слів розпочинається кінострічка.

Очевидці поділились своїми спогадами про те, що відбувалось під час авіаудару у маріупольському Драмтеатрі та пологовому будинку, а також про інші події, які мають увійти в історію, як військові злочини Росії проти українського народу.

Прем'єру документального фільму "Маріуполь. Хроніки пекла" можна переглянути в ефірі 24 каналу 5 травня о 22:00.

Тизер до фільму "Маріуполь. Хроніки пекла": дивіться відео

Що відомо про виробництво фільму "Маріуполь. Хроніки пекла"