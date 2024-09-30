Для обучения мы выбрали базовый курс по тактической медицине у "Госпитальеров". Он длился один день и за это время мы узнали, как реагировать в случае ранения в боевых и небоевых условиях, информирует 24 Канал.

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Как проходили учения по такмеду

Большую часть обучения мы посвятили тому, как распознать и остановить массированное кровотечение. Это очень серьезное ранение, от которого человек может погибнуть за считанные минуты, если ему не оказать первую помощь.

Именно поэтому у "Госпитальеров" мы учились, как правильно накладывать турникеты, бандажи и делать тампонирование раны. Кроме того, на курсе нам рассказали, как осматривать раненого и правильно проверять дыхание.

Как наша команда проходила обучение по такмеду: фото 24 Канала

Эти навыки крайне важны для всех, поэтому очень важно распространять и развивать знания по оказанию первой помощи. В частности, "Госпитальеры" проводят обучение в Киеве и Днепропетровской области, и могут организовать выездные учения. Именно так пройти курс по такмеду удалось и нашим коллегам из Львова.

Однако вы можете пройти обучение в любом удобном для вас городе, главное – помните, что это действительно необходимые знания, ведь умение наложить турникет может спасти и вашу жизнь, и жизнь людей, которые будут рядом.

Важно! "Госпитальеры" проводят самый большой сбор за все время – 10 миллионов на 10 годовщину создания батальона. Приобщиться можно по ссылке.

Интересно, что вместе с коллегами обучение также проходил ведущий 24 Канала Артем Овдиенко, который добровольно стал на защиту Украины. Несмотря на то, что Артем учился тактической медицины во время подготовки, он рассказал, что курс был полезным для него и отметил необходимость этих навыков.