Для навчання ми обрали базовий курс з тактичної медицини у "Госпітальєрів". Він тривав один день і за цей час ми дізналися, як реагувати у випадку поранення в бойових та небойових умовах, інформує 24 Канал.

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Як проходили навчання з такмеду

Велику частину навчання ми присвятили тому, як розпізнати та зупинити масовану кровотечу. Це дуже серйозне поранення, від якого людина може загинути за лічені хвилини, якщо їй не надати першу допомогу.

Саме тому у "Госпітальєрів" ми вчилися, як правильно накладати турнікети, бандажі та робити тампонування рани. Крім того, на курсі нам розповіли, як оглядати пораненого та правильно перевіряти дихання.

Як наша команда проходила навчання з такмеду: фото 24 Каналу

Ці навички є вкрай важливими для усіх, тому дуже важливо поширювати та розвивати знання з надання першої допомоги. Зокрема, "Госпітальєри" проводять навчання у Києві та Дніпропетровській області, та можуть організувати виїзні навчання. Саме так пройти курс з такмеду вдалося і нашим колегам зі Львова.

Однак ви можете пройти навчання у будь-якому зручному для вас місті, головне – пам'ятайте, що це дійсно необхідні знання, адже вміння накласти турнікет може врятувати і ваше життя, і життя людей, які будуть поруч.

Важливо! "Госпітальєри" проводять найбільший збір за весь час – 10 мільйонів на 10 річницю створення батальйону. Долучитися можна за посиланням.

Цікаво, що разом з колегами навчання також проходив ведучий 24 Каналу Артем Овдієнко, який добровільно став на захист України. Попри те, що Артем навчався тактичної медицини під час вишколу, він розповів, що курс був корисним для нього і наголосив на необхідності цих навичок.