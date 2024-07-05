5 июля в Киеве состоялась уже седьмая церемония BigData Awards, где отмечают украинские телеканалы за высокие показатели в системе Big Data Raiting в течение года. 24 Канал признали самым популярным новостным телеканалом в Украине. Церемонию посетили ведущие Екатерина Соляр и Анастасия Норицына.

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Мы существуем благодаря вам

Коллектив 24 Канала бесконечно благодарен нашим телезрителям и читателям. Без вашего доверия не удалось бы достичь столь успешного результата. Также ваша поддержка существенно помогла всему 24 Каналу в начале полномасштабного вторжения России в Украину.

Мы существуем благодаря вам. И это не просто пафосные слова, а чистая правда. В начале полномасштабного вторжения вы поддержали нас. И с каждым месяцем вас становится все больше. Мы это ценим! И понимаем, как это ответственно для нас всех. На награде написано, что мы лидеры среди новостных каналов. А я уверена, что мы можем свободно и по праву называться народным каналом,

– отметила ведущая 24 канала Екатерина Соляр.

Таких наград никогда бы не было, если бы не Силы обороны Украины, которые ежедневно рискуют и защищают наше государство от российского захватчика.

Обратите внимание! Мы призываем вас поддержать наш сбор на автомобиль Nissan Navara для военных из 24 бригады, которые защищают нас в Часовом Яру. По состоянию на 5 июля уже удалось собрать 91% от 370 000 гривен, которые нужны на автомобиль. Поддержите наших защитников. Задонатить можно по ссылке.

BIG DATA UA – независимое рейтинговое агентство, которое предоставляет услуги мониторинга рейтингов телеканалов среди украинской аудитории. Методика получения данных базируется на непрерывном получении информации с помощью OTT/IPTV платформ.