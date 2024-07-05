5 липня у Києві відбулася вже сьома церемонія BigData Awards, де відзначають українські телеканали за високі показники у системі Big Data Raiting упродовж року. 24 Канал визнали найпопулярнішим новинним телеканалом в Україні. На церемонію завітали ведучі Катерина Соляр та Анастасія Норіцина.

Читайте також Понад 100 закритих зборів на 40 мільйонів гривень: як Благодійний Фонд 24 допомагає військовим

Ми існуємо завдяки вам

Колектив 24 Каналу безмежно вдячний нашим телеглядачам та читачам. Без вашої довіри не вдалося б досягнути настільки успішного результату. Також ваша підтримка суттєво допомогла усьому 24 Каналу на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Ми існуємо завдяки вам. І це не просто пафосні слова, а чиста правда. На початку повномасштабного вторгнення ви підтримали нас. І з кожним місяцем вас стає все більше. Ми це цінуємо! І розуміємо, як це відповідально для нас усіх. На нагороді написано, що ми лідери серед новинних каналів. А я впевнена, що ми можемо вільно і по праву називатися народним каналом,

– зауважила ведуча 24 Каналу Катерина Соляр.

Таких нагород ніколи б не було, якби не Сили оборони України, які щодня ризикують та боронять нашу державу від російського загарбника.

Зверніть увагу! Ми закликаємо вас підтримати наш збір на автівку Nissan Navara для військових з 24 бригади, які захищають нас у Часовому Ярі. Станом на 5 липня вже вдалося зібрати 91% від 370 000 гривень, які потрібні на автомобіль. Підтримайте наших захисників. Задонатити можна за посиланням.

BIG DATA UA – незалежна рейтингова агенція, яка надає послуги моніторингу рейтингів телеканалів серед української аудиторії. Методика отримання даних базується на безперервному отриманні інформації за допомогою OTT/IPTV платформ.