Таковы данные инициативы "Как не стать овощем" вместе с цифровым медиаагентством "beTrue Media". Об этом сообщило издание, опубликовав аналитический материал на основе исследования.
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24 канал вошел в 10 самых популярных на Youtube
В течение 3 месяцев 2021 года, по состоянию на 18 ноября 2021 года, 24 канал имеет 42 миллиона 550 тысяч 187 просмотров. Благодаря этому он стал 7 в списке 10 самых популярных Youtube-каналов.
Согласно исследованию, эффективность одного видео – 6 574 просмотра. Кроме того, также сравнили количество подписчиков и количество просмотров в 2020 и 2021 году соответственно. Согласно исследованию:
- по состоянию на 2020 год, количество подписчиков в 2020 году (говорится о 2 ноября 2020 года – 24 канал) составило 751 тысячу;
- по состоянию на 2021 год (говорится о 18 ноября 2021 года – 24 канал) – 1 миллион 90 тысяч.
Сравнивая общее количество просмотров, установили, что:
- в 2020 году было 406 миллионов 431 тысяча 083 просмотра;
- в 2021 году – 631 миллион 245 тысяч 540 просмотров.
Таблица результатов исследования количества просмотров / Фото "Украинская правда"
Список 10 самых популярных Youtube-каналов за последние 3 месяца (говорится о сроке с 20 августа по 17 ноября 2021 года):
- НАШ;
- Анатолий Шарий;
- ТСН;
- LIVE;
- Коррупция.Инфо;
- Украина 24;
- 24 канал;
- Телеканал Прямой;
- Редиска;
- Факты ICTV.
Что известно об исследовании и инициативе "Как не стать овощем""Как не стать овощем" – это волонтерская инициатива по информационной гигиене, которая сформировала базу наиболее популярных украинских YouTube-каналов общественно-политической тематики.
Впоследствии с помощью программного обеспечения "beTrue Media" и на основе открытых данных сформировали расширенную статистику по каждому из каналов.
Они исследовали 421 крупнейших общественно-политических YouTube-каналов, которые работают на украинскую аудиторию.
Кратко о последних новостях о YouTube 24 канала
- В июле 2021 года на аккаунт 24 канала в ютубе подписались уже более миллиона пользователей. Предварительно известно, что 100 000 подписчиков канал получил три с половиной года назад. Однако алгоритмы ютуба стали более строгими, и сейчас не дают собирать так много просмотров, как это было раньше.
- Кроме того, 24 канал – старейший канал в ютубе среди аккаунтов украинских телеканалов.
- Уже в начале августа 2021 года коллектив 24 канала получил "золотую кнопку". Подробнее об этом читайте в материале.