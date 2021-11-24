Такі дані ініціативи "Як не стати овочем" разом з цифровим медіаагентством "beTrue Media". Результати дослідження оприлюднили 24 листопада.
До теми 24 канал у ютубі завоював прихильність мільйона підписників
24 канал увійшов в 10 найпопулярніших на Youtube
Протягом 3 місяців 2021 року, станом на 18 листопада 2021 року, 24 канал має 42 мільйони 550 тисяч 187 переглядів. Завдяки цьому став 7 у списку 10 найпопулярніших Youtube-каналів.
Згідно з досідженням, ефективність одного відео – 6 574 перегляди. Окрім того, також порівняли кількість підписників та кількість переглядів у 2020 та 2021 році відповідно. Згідно з дослідженням:
- станом на 2020 рік, кількість підписників у 2020 році (мовиться про 2 листопада 2020 року – 24 канал) становила 751 тисячу;
- станом на 2021 рік (мовиться про 18 листопада 2021 року – 24 канал) – 1 мільйон 90 тисяч.
Порівнюючи загальну кількість переглядів, встановили, що:
- у 2020 році було 406 мільйонів 431 тисяча 083 перегляди;
- у 2021 році – 631 мільйон 245 тисяч 540 переглядів.
Таблиця результатів дослідження кількості переглядів / Фото "Українська правда"
Список 10 найпопулярніших Youtube-каналів за останні 3 місяці (мовиться про термін з 20 серпня по 17 листопада 2021 року):
- НАШ;
- Анатолий Шарий;
- ТСН;
- LIVE;
- Корупція.Інфо;
- Україна 24;
- 24 канал;
- Телеканал Прямий;
- Редиска;
- Факти ICTV.
Що відомо про дослідження та ініціативу "Як не стати овочем"
"Як не стати овочем" – це волонтерська ініціатива з інформаційної гігієни, яка сформувала базу найбільш популярних українських YouTube-каналів суспільно-політичної тематики.
Згодом за допомогою програмного забезпечення "beTrue Media" та на основі відкритих даних, сформували розширену статистику по кожному з каналів.
Вони дослідили 421 найбільших суспільно-політичних YouTube-каналів, які працюють на українську аудиторію.
Коротко про останні новини щодо YouTube 24 каналу
- У липні 2021 року на аккаунт 24 каналу в ютубі підписалися вже понад мільйон користувачів. Попередньо відомо, що 100 000 підписників канал здобув три з половиною роки тому. Проте алгоритми ютубу стали суворішими, і зараз не дають збирати так багато переглядів, як це було раніше.
- Окрім того, 24 канал – найстаріший канал у ютубі серед аккаунтів українських телеканалів.
- Вже на початку серпня 2021 року колектив 24 каналу отримав "золоту кнопку". Детальніше про це читайте у матеріалі.