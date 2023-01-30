После попадания самолет Данила начал падать прямо на населенный пункт Шабельковка. Пилот, несмотря на малую высоту полета, до последней секунды пытался увести самолет от жилых построек. В связи с этим боец потерял высоту, не смог безопасно катапультироваться и погиб смертью героя.

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Даниил посвятил жизнь защите Украины

В бригаде рассказывают, что с первого дня полномасштабной войны офицер добросовестно и мужественно выполнял все поставленные боевые задачи, проявляя героическую преданность военному делу, патриотизм и безупречное служение украинскому народу.

Он был преданным товарищем и ярким примером для военнослужащих нашей части,

– говорится в сообщении.

С 24 февраля 2022 года по 27 января 2023 года совершил 141 боевой вылет. За этот период Даниил уничтожил:

70 единиц бронированной техники,

80 автотранспортных средств,

30 автоцистерн горюче-смазочных материалов,

600 оккупантов.

Пилот не раз выводил авиационную технику из-под ракетных ударов противника. За выдающиеся достижения в борьбе с врагом бойца наградили орденами Богдана Хмельницкого всех трех степеней.

За защиту государственных интересов, мужество и отвагу, укрепление обороноспособности и безопасности Украины майор Мурашко Даниил Геннадиевич командованием воинской части представлен к присвоению звания "Герой Украины" (посмертно).

Отмечают, что Даниил Мурашко провели в последний полет 30 января.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего воина!