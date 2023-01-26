Защитник Украины погиб во время выполнения боевого задания 26 января. Обломов служил в "Белорусском добровольческом корпусе".

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Белорус отдал жизнь за Украину

По информации "Белорусского добровольческого корпуса", мужчина погиб с оружием в руках как настоящий воин, отдав жизнь за волю украинского народа.

Известно, что у мужчины осталась жена и маленькая дочь.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего воина!

Успехи ВСУ в войне: коротко