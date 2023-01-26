Захисник України загинув під час виконання бойового завдання 26 січня. Обломов служив у "Білоруському добровольчому корпусі".

До теми Народила сина у день смерті батька: трагічна історія медика "Рафа" з Харкова

Білорус віддав життя за Україну

За інформацією "Білоруського добровольчого корпусу", чоловік загинув зі зброєю в руках, як справжній воїн, віддавши життя за волю українського народу.

Відомо, що у чоловіка залишилась дружина та маленька донька.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого воїна!

Успіхи ЗСУ у війни: коротко