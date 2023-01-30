Після влучання літак Данила почав падати прямо на населений пункт Шабельківка. Пілот, попри малу висоту польоту, до останньої секунди намагався відвести літак від житлових будівель. У зв'язку з цим боєць втратив висоту, не зміг безпечно катапультуватися та загинув смертю героя.

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Данило присвятив життя захисту України

У бригаді розповідають, що з першого дня повномасштабної війни офіцер сумлінно та мужньо виконував усі поставлені бойові завдання, проявляючи героїчну відданість військовій справі, патріотизм та бездоганне служіння українському народу.

Він був відданим товаришем та яскравим прикладом для військовослужбовців нашої частини,

– йдеться у повідомленні.

З 24 лютого 2022 року по 27 січня 2023 року здійснив 141 бойовий виліт. За цей період Данило знищив:

70 одиниць броньованої техніки,

80 автотранспортних засобів,

30 автоцистерн паливно-мастильних матеріалів,

600 окупантів.

Пілот неодноразово виводив авіаційну техніку з-під ракетних ударів противника. За видатні досягнення у боротьбі з ворогом бійця нагородили орденами Богдана Хмельницького всіх трьох ступенів.

За захист державних інтересів, мужність і відвагу, зміцнення обороноздатності та безпеки України майор Мурашко Данило Геннадійович командуванням військової частини представлений до присвоєння звання "Герой України" (посмертно).

Зазначають, що Данила Мурашка провели в останній політ 30 січня.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого воїна!