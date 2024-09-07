Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал политолог Олег Саакян, отметив, что "Рамштайн" – это в определенной степени селекторное совещание, на котором решается как реализовать ранее достигнутые политические решения, расписывается план их выполнения.

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Зеленский должен был ответить на вопросы партнеров

Политолог объяснил, что участие президента Зеленского в заседании было связано с тем, что в начале августа Силы обороны Украины начали операцию в Курской области России. На фоне этих событий у западных партнеров Украины возник ряд вопросов.

Мы попали в новую реальность после курской операции. Соответственно, были вопросы от партнеров, что Украина этим хочет достичь, какие дальнейшие планы, как она видит развитие ситуации, какие появились новые военные потребности. Поэтому логично, что президент Украины участвовал в заседании и отвечал на эти вопросы, демонстрируя серьезность отношения Украины к базе "Рамштайн",

– озвучил Саакян.

Такие заседания чередуются между собой, несколько из них подряд, по словам политолога, идут "вширь" на выполнение уже взятых обязательств, а каждое 4 – 5 – "вверх", когда принимается серьезное решение.

Например, перейти от режима отдельных установок к сборке боевой единицы, затем комплексный подход к передаче готовых групп, чтобы реализовывать определенные военные замыслы. Этот "Рамштайн" является прорывным, не по количеству предоставленного вооружения, а по качеству, после него будет несколько заседаний, которые будут идти "вширь" – на выполнение договоренных и взятых на себя обязательств,

– пояснил Саакян.

Во время заседания "Рамштайн" 6 сентября Украина договорилась с партнерами о получении новых систем ПВО, ЗРК и ракет. Кроме того, Украина получит от США военную помощь в размере 250 миллионов долларов, а также боевые машины M2 Bradley, ракеты для HIMARS. Ключевой результат встречи заключался в подписании Положения Коалиции морских возможностей.