С помощью киевской общины 241 бригада ТРО приобрела около тысячи дронов и 20 грузовиков

С помощью столичного бюджета 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ приобрела 20 грузовиков и около тысячи дронов. Кроме того, отремонтировали сотни авто.

Об этом сообщается на странице 241 бригада в фейсбуке. Воины добавили, что скоро получат и другое необходимое снаряжение.

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Киевская община помогла 241 бригаде ТрО приобрести дроны и грузовики

"Спасибо искренне Киевской городской территориальной общине за помощь нашей 241 отдельной бригаде Сил территориальной обороны ВСУ в 2023 году! Благодаря средствам, предоставленным Киевской общиной, нашей бригадой было приобретено два десятка новых современных грузовиков Man, около тысячи дронов и других военных автомобилей", – сообщили в бригаде.

Защитники также отметили, что благодаря помощи Киева вскоре получат тягачи и тралы.

В ближайшее время уже заканчивается оформление всех необходимых документов и должно состояться приобретение трех мощных тягачей и тралов для транспортировки тяжелой бронированной военной техники.

– говорится в сообщении.

Бойцы отметили, что благодаря помощи столицы боеспособность подразделения увеличится в разы. "Мы рассчитываем на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Территориальной общиной города Киева в 2024 году и увеличение в разы боеспособности нашей бригады благодаря помощи столицы", – отметили в 241 бригаде ТРО.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в 2023 году Киев направил на помощь военным 7 миллиардов гривен, около 10 процентов своего бюджета. В том числе около 1 миллиарда гривен было выделено на дроны. Также Кличко сообщил, что Киевсовет 18 января выделил еще 500 миллионов гривен на закупку дронов по программе "Защитник Киева".