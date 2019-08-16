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      24 канал показал фильм "Путь Черных запорожцев": видео

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      Фильм "Путь Черных запорожцев"
      Фильм "Путь Черных запорожцев" / 24 канал

      24 канал показал документальный фильм о 72 отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев. Лента называется "Путь Черных запорожцев" и рассказывает о бойцах, которым в 2014 году пришлось применить оружие.

      Итак, это документальный фильм о легендарной 72 отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев, который создан при поддержке Национальной федерация самбо Украины и ОО "Со страной в Сердце".

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      Лента рассказывает о некоторых боевых эпизодах с участием 72 ОМБ.

      Командири 72 ОМБр
      Командиры 72 ОМБр

      Свой путь на этой войне бригада начала весной 2014 года.

      Когда и где можно посмотреть фильм:
      24 канал: 16 августа в 11:00;
      24 канал: 18 августа в 0:30 и 17:00;
      24 канал: 19 августа в 6:00;
      В кинотеатре "Киноклуб UA Житомир" (помещение Житомирской ТРК): 22 августа в 16:30.

      Смотрите фильм "Путь Черных запорожцев":

       

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      Теги: Новости Украины Медиа Война на Донбассе Кино
      Источник: 24 канал
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