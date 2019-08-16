24 канал показал фильм "Путь Черных запорожцев": видео

24 канал показал документальный фильм о 72 отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев. Лента называется "Путь Черных запорожцев" и рассказывает о бойцах, которым в 2014 году пришлось применить оружие.

Итак, это документальный фильм о легендарной 72 отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев, который создан при поддержке Национальной федерация самбо Украины и ОО "Со страной в Сердце".

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Лента рассказывает о некоторых боевых эпизодах с участием 72 ОМБ.



Командиры 72 ОМБр

Свой путь на этой войне бригада начала весной 2014 года.

Когда и где можно посмотреть фильм:

24 канал: 16 августа в 11:00;

24 канал: 18 августа в 0:30 и 17:00;

24 канал: 19 августа в 6:00;

В кинотеатре "Киноклуб UA Житомир" (помещение Житомирской ТРК): 22 августа в 16:30.

Смотрите фильм "Путь Черных запорожцев":