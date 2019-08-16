00:53
16 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗАТРИМАННЯ ЮРІЯ ГРИМЧАКА АВАРІЯ ЛІТАКА У ПІДМОСКОВ’Ї ВЕРХОВНА РАДА ВАКЦИНАЦІЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: ОМОН планує переворот у Росії. Путін знайшов собі балерину
      Вєсті Кремля
      21:19, 15 серпня
      Вєсті. UA: Чому Рабінович говорить російською. Гримчак серед ясного неба
      Вєсті.UA
      19:56, 15 серпня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЗАТРИМАННЯ ЮРІЯ ГРИМЧАКА АВАРІЯ ЛІТАКА У ПІДМОСКОВ’Ї ВЕРХОВНА РАДА ВАКЦИНАЦІЯ

      24 канал показав фільм "Шлях Чорних запорожців": відео

      84 Читать новость на русском
      Фільм "Шлях Чорних запорожців"
      Фільм "Шлях Чорних запорожців" / 24 канал

      24 канал показав документальний фільм про 72 окрему механізовану бригаду імені Чорних Запорожців. Стрічка має назву “Шлях Чорних запорожців” та розповідає про бійців, яким у 2014 році довелося застосувати зброю.

      Отже, це документальний фільм про легендарну 72 окрему механізовану бригаду імені Чорних Запорожців, який створено за підтримки Національної федерація самбо України та ГО "З Країною в Серці".

      Читайте також: Скільки військових підрозділів Росії розміщено на території України: відповідь експерта

      Стрічка розповідає про деякі бойові епізоди за участі 72 ОМБ. 

      Командири 72 ОМБр
      Командири 72 ОМБр

      Свій шлях на ції війні бригада почала навесні 2014 року.

      Коли та де можна подивитися фільм:
      24 канал: 16 серпня о 11:00;
      24 канал: 18 серпня о 0.30 та 17.00;
      24 канал: 19 серпня о 6.00;
      У кінотеатрі "Кіноклуб UA: Житомир" (приміщення Житомирської ТРК): 22 серпня о 16.30.

      Дивіться фільм "Шлях Чорних запорожців":

       

      blog_ava
      Принцесі Анні – 69: як вітає королівська сім'я доньку Єлизавети II
      15 серпня
      4497
      Теги: Новини України Кіно Війна на Донбасі Медіа
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Скільки військових підрозділів Росії розміщено на території України: відповідь експерта
      15 серпня , 23:30 Скільки військових підрозділів Росії розміщено на території України: відповідь експерта
      Віталій Дейнега 362
      Головні новини 15 серпня: затримання Гримчака та аварія літака у Підмосков'ї
      15 серпня , 22:11 Головні новини 15 серпня: затримання Гримчака та аварія літака у Підмосков'ї
      1374
      Лишили отца еще до рождения и 232 нарушителя границы Украины: новости Крымнаша
      15 серпня , 22:00 Лишили отца еще до рождения и 232 нарушителя границы Украины: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 733
      Вас прослуховують: хто та навіщо стежить за користувачами через смартфони
      15 серпня , 21:00 Вас прослуховують: хто та навіщо стежить за користувачами через смартфони
      Анастасія Кушпіт 3523
      Вибори онлайн: що про це треба знати і чи реально запровадити в Україні
      15 серпня , 20:30 Вибори онлайн: що про це треба знати і чи реально запровадити в Україні
      Світлана Попова 624
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук