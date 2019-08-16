24 канал показав фільм "Шлях Чорних запорожців": відео

24 канал показав документальний фільм про 72 окрему механізовану бригаду імені Чорних Запорожців. Стрічка має назву “Шлях Чорних запорожців” та розповідає про бійців, яким у 2014 році довелося застосувати зброю.

Отже, це документальний фільм про легендарну 72 окрему механізовану бригаду імені Чорних Запорожців, який створено за підтримки Національної федерація самбо України та ГО "З Країною в Серці".

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Стрічка розповідає про деякі бойові епізоди за участі 72 ОМБ.



Командири 72 ОМБр

Свій шлях на ції війні бригада почала навесні 2014 року.

Коли та де можна подивитися фільм:

24 канал: 16 серпня о 11:00;

24 канал: 18 серпня о 0.30 та 17.00;

24 канал: 19 серпня о 6.00;

У кінотеатрі "Кіноклуб UA: Житомир" (приміщення Житомирської ТРК): 22 серпня о 16.30.

Дивіться фільм "Шлях Чорних запорожців":