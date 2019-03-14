В Киеве презентуют документальную ленту "Крим. Оточені зрадою"

Презентация документального фильма "Крым. Окружены предательством" пройдет 15 марта в Киеве. Это работа военного корреспондента Виктора Грома. Картину покажут в Крымском доме в 12:00.

Это реальная история борьбы 36 бригады береговой обороны во время оккупации Крымского полуострова. Автор фильма одним из последних выходил из заблокированной воинской части в селе Перевальном АР Крым, где в то время располагалась бригада.

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В Крыму он снял уникальные кадры захвата и блокирования части, а также лица тех, кто предал и тех, кто остался верен Присяге до последнего.



В ленте можно будет увидеть уникальные интервью тогдашних крымских лидеров

Эксклюзивные интервью с очевидцами и непосредственными участниками тех событий: Игорем Воронченко, Мустафой Джемилевым, Юрием Головашенко, Виктором Сикозой записаны в наше время.

Как все происходило в 2014-м и как сложились судьбы военных 36 бригады береговой обороны после выхода на материковую часть Украины вы увидите в фильме "Крим. Оточені зрадою". Фильм снят при поддержке Военного Телевидения Украины.

Дата: 15 марта, 12:00-14:00

Адрес: Крымский дом, ул. Омельяновича-Павленко, 9

Вход свободный