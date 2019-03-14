У Києві презентують документальний фільм "Крим. Оточені зрадою"

Презентація документального фільму "Крим. Оточені зрадою" відбудеться 15 березня у Києві. Це робота військового кореспондента Віктора Грома. Стрічку покажуть у Кримському домі о12:00.

Це реальна історія боротьби 36 бригади берегової оборони під час окупації Кримського півострова. Автор фільму одним з останніх виходив із заблокованої військової частини у селі Перевальному АР Крим, де на той час розташовувалась бригада.

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У Криму він відзняв унікальні кадри захоплення та блокування частини, а також обличчя тих, хто зрадив і тих, хто залишився вірним Присязі до останнього.



У стрічці можна буде побачити унікальні інтерв'ю тогочасних кримських лідерів

Ексклюзивні інтерв'ю з очевидцями та безпосередніми учасниками тих подій: Ігорем Воронченком, Мустафою Джемілєвим, Юрієм Головашенком, Віктором Сікозою записані у наш час.

Як усе відбувалося у 2014-му та як склалися долі військових 36 бригади берегової оборони після виходу на материкову частину України ви побачите у фільмі "Крим. Оточені зрадою". Фільм знято за підтримки Військового Телебачення України.

Дата: 15 березня, 12:00-14:00

Адреса: Кримський дім, вул. Омеляновича-Павленка, 9

Вхід вільний