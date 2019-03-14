Без улюбленців Путіна не обійдеться: як в Криму святкуватимуть річницю окупації

На день анексії представники окупаційної влади Криму вигадали низку заходів. Зокрема, туди з піснями і танцями поїдуть відомі російські виконавці.

Концерті до п'ятої річниці анексії Криму відбудеться в окупованому Сімферополі 18 березня, пишуть "Крим.Реалії" із посиланням на так званий уряд окупованого півострова.

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Серед "гостей" – російський репер Тіматі, "Хор Турецького", співак Денис Майданів та гурт "Любе", симпатії до якого не раз проявляв очільник Кремля Володимир Путін.

Представники окупаційної влади наголошують, що ці артисти "неодноразово бували в Криму і полюбилися кримчанам". Окрім того, запланований "святковий салют".

Зазначимо, на минулорічний день окупації у 2017 до анексованого Криму приїхалипредставники російської естради Денис Майданов, Валерія, групи "Фабрика", те ж "Любе", "Градуси" та інші.

Окрім того, у день п'ятиріччя анексії Криму в Сімферополі буде безкоштовним проїзд в громадському транспорті. Центр міста повністю перекриють у зв'язку з "святковою ходою". Окупанти також планують атопробіг із прапорами Росії – його проведуть 15 березня.

Приїхати до Криму на річницю окупації планує і сам російський президент. Відповідна поїздка вже внесена до графіку Путіна, проте точна дата його візиту не вказали.

Це буде вже третій візит Путіна до Криму за останній період часу. Так, президент Росії відвідував анексований півострів 4 серпня 2018 року. Там він відвідав вечір-відкриття Другого міжнародного музичного фестивалю "Опера в Херсонесі".

Вже невдовзі після цього, 23 листопада 2018 року, Путін прилетів до Криму, щоб обговорити тему "майбутнього Росії".

Як Росія анексувала Крим?Росія почала захоплювати півострів 20 лютого 2014 року. У цей час в Україні тривав Майдан, проте Віктор Янукович ще залишався офіційним президентом. У кінці лютого Росія почала перекидати на територію Криму своїх військових у формі без розпізнавальних знаків. Це було просто, адже на півострові базувалися війська Чорноморського флоту Росії. Паралельно з’явилося угруповання з російських "казаків". Вони діяли під прикриттям "самооборони Криму"



На території Криму і Севастополя 16 березня 2014 року відбувся невизнаний світом "референдум" про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на "референдумі". Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про "приєднання" Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова й називає це "відновленням історичної справедливості".



Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму й Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.